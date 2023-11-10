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Trabzon'da silah kaçakçılığı operasyonu: 4 şüpheli gözaltına alındı

Trabzon'da gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda, 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, tabanca yapımında kullanılan 508 parça ile kaynak makinesi ve çeşitli aletler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.