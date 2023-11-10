Trabzon'da silah kaçakçılığı operasyonu: 4 şüpheli gözaltına alındı
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Trabzon'da gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda, 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, tabanca yapımında kullanılan 508 parça ile kaynak makinesi ve çeşitli aletler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Trabzon'da, silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir araçta arama yapıldı.
Aramada, tabanca yapımında kullanılan 508 parça ile kaynak makinesi ve çeşitli aletler ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.Ş, R.Ç, E.Ö. ve D.E.Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Politika