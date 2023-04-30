Trabzon'da Ortahisar İlçe Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Son 21 yıldır Türkiye'nin her tarafında adeta bir eser ve hizmet fırtınası estiriliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Son 21 yıldır Türkiye'nin her tarafında adeta bir eser ve hizmet fırtınası estiriliyor. Biz de o fırtınayı daha da hızlandırmak için çok büyük çaba sarf ediyoruz." dedi.

AK Parti Trabzon milletvekili adayı olan Karaismailoğlu, Ortahisar İlçe Sağlık Müdürlüğü hizmet binasının açılışında yaptığı konuşmada, söz konusu projenin kente kazandırılmasında emeği geçenlere şükranlarını iletti.

Bu projeleri gördükçe "Nereden nereye?" dememenin mümkün olmadığını dile getiren Karaismailoğlu, "Tabii bundan 20 yıl öncesine gitseniz bizim sağlık sistemimizi, sağlıktaki imkanlarımızı hep hatırlarsınız. Başka bir dünyadan başka bir çağa geçmiş gibi oluyoruz. Bugün şehir hastanelerimizi konuşuyoruz. 900 yataklı, 1500 yataklı hastanelerden bahsediyoruz. Tek kişilik odalarda 5 yıldızlı otel konforundaki odalardan bahsediyoruz. Bunlar kolay olmadı." diye konuştu.

Karaismailoğlu, geçen hafta Trabzon'da yapımı devam eden şehir hastanesini ziyaret ettiğini anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zorunlu bir ara vermeden sonra inşaatımız tekrar başladı. Şu anda yeni yükleniciyle beraber inşallah hedeflediğimiz 2025 Şubat ayında şehir hastanemizi Trabzon'a kazandıracağız. İlk aşamada 900 yataklı tasarlandı ama altyapısı 1500 yatağa göre dizayn edildi ve inşaatı o şekilde yapılıyor. Hakikaten dört başı mamur, dört dörtlük bir hastaneyi daha sağlık hizmeti ve sağlık kompleksini Trabzon'a kazandırmanın onurunu hep birlikte yaşayacağız."

Türkiye'nin her tarafında çok büyük çalışmalar olduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, "Son 21 yıldır Türkiye'nin her tarafında adeta bir eser ve hizmet fırtınası estiriliyor. Biz de o fırtınayı daha da hızlandırmak için çok büyük çaba sarf ediyoruz." dedi.

"Türkiye genelinde büyük bir hizmet atağı devam ediyor"

Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin 81 vilayetinde çok aktif şekilde bütün sektörlerde büyük yatırımlar olduğunu vurgulayarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 21 yıldır Türkiye genelinde çok büyük bir hizmet atağı devam ediyor. İnşallah bu artarak devam edecek." ifadesini kullandı.

Güney Çevre Yolu'nun Trabzon için önemli olduğuna işaret eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Güney Çevre yolu yıllardır konuşulan, Trabzon için çok kıymetli olan bir iş. İnşallah Güney Çevre Yolu'nun yarın saat 13.00'de Mersin'de temelini atacağız. Bunu da kısa sürede bitirmek bizlere ve Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğindeki AK Parti hükümetlerine nasip olacak, bugüne kadar yaptıklarımız gibi inşallah."

Trabzon'un çehresini değiştirecek mega projeleri sürekli açıkladıklarını aktaran Karaismailoğlu, "Çarşamba günü de Türkiye için, dünya için, ulaşım tarihi için çok önemli bir gün. Dünyanın en uzun tünellerinden bir tanesi olan ve Türkiye'nin en uzunu, Avrupa'nın en uzun tüneli olan 14,5 kilometreyle Zigana Tüneli'mizi açacağız inşallah." diye konuştu.

Karaismailoğlu, salı günü de Trabzon için bir diğer önemli projelerden Ganita'nın açılışını yapacaklarını belirterek, yapılması planlanan yeni havalimanı ve hafif raylı sistemle ilgili de bilgilendirmede bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve İl Sağlık Müdürü Hakan Usta'nın da konuşma yaptığı programda, kurdele kesilerek Ortahisar İlçe Sağlık Müdürlüğü hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi.

"Türkiye artık önündeki 50 yılı planlayan bir ülke haline geldi"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, daha sonra Ortahisar Seçim İrtibat Ofisi Açılışı ve Yeni Üye Katılım Töreni'ne katıldı.

Bakan Karaismailoğlu, 14 Mayıs seçimlerinin önemine dikkati çekerek, "Çok önemli günlerin arifesindeyiz. Adeta bir dönüm noktasındayız. 14 Mayıs çok büyük bir fırsat. ya Türkiye dünyanın gelişmiş en büyük lider ülkelerinden birisi olacak ya da 30 yıl önceki kaos dönemlerine dönüşecek. Bir seçim yapacak milletimiz. ya teröristlerin desteklediği ittifak kazanacak ya da teröristlerle mücadele eden Tayyip Erdoğan kazanacak." diye konuştu.

Trabzonlunun liderinin belli olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, "Lideri teröristlerle mücadele eden, dünyanın lider ülkesi yapma hedefiyle 21 yıldır milletinin gönlünde taht kuran Recep Tayyip Erdoğan'ı seçecek." şeklinde konuştu.

Karaismailoğlu, Türkiye'de 21 yıldır eser ve hizmet fırtınası estirdiklerini aktararak, Türkiye'nin artık önündeki 50 yılı planlayan bir ülke haline geldiğini anlattı.

Millet İttifakı'nı eleştiren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye düşmanlarının hepsi bir yerde birleşmiş. Ne için birleşmişler? Türkiye'yi karıştırmak için. Buna müsade edecek mi Trabzonlu? Hep birlikte birlik olacağız, beraber olacağız, bir kişi bile kırmaya lüksümüz yok. Trabzonluların sağcısı da solcusu da vatanına, milletine aşıktır. O yüzden vatan noktasında, ortak noktamızda buluşacağız, birleşeceğiz. Bizim yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Biz öyle fazla konuşmayız, icraatlarımız konuşur."

Konuşmaların ardından Bakan Karaismailoğlu, yeni üyelere rozetlerini taktı.