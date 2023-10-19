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Trabzon'da Narkotik Operasyonunda 10 Şüpheli Gözaltına Alındı

Trabzon'da düzenlenen narkotik suçlarla mücadele uygulamaları sonucunda 10 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda toplamda 3 kilo 44 gram kubar esrar, 26,75 gram sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanımında kullanılan cam düzenek ele geçirildi. Ayrıca yapılan diğer uygulamalarda ise 21,38 gram tütüne emdirilmiş uyuşturucu, bir miktar kubar esrar ve sentetik uyuşturucu bulundu.