Trabzon'da kaçak silah operasyonu: 2 şüpheli yakalandı
Trabzon'da düzenlenen kaçak silah operasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ve 4 fişek ele geçirildi. Araçta bulunan R.B. ve N.Ş. gözaltına alındı.
Trabzon'da düzenlenen kaçak silah operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir araçta arama yapıldı.
Aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca ve silahlara ait 3 şarjör ve 4 fişek ele geçirildi.
Araçta bulunan R.B. ve N.Ş. gözaltına alındı.
Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Politika