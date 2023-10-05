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Trabzon'da kaçak silah operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

Trabzon'da düzenlenen kaçak silah operasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ve 4 fişek ele geçirildi. Araçta bulunan R.B. ve N.Ş. gözaltına alındı.