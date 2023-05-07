Trabzon'da hafif raylı sistemin uygulama projelerine başlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon'da hafif raylı sistemin uygulama projelerine başladıklarını ve 3 yıl içinde bu projeyi kente kazandıracaklarını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon'da hafif raylı sistemin uygulama projelerine başladıklarını ve 3 yıl içinde bu projeyi kente kazandıracaklarını bildirdi.

AK Parti Trabzon milletvekili adayı Adil Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzon'da hafif raylı sistem hattının etap etap yapılacağını belirtti.

Birinci etabın Şehir Hastanesi ile Meydan arasında yapılacağını ifade eden Karaismailoğlu, günlük 57 bin 208 yolcunun taşınmasının öngörüldüğünü aktardı.

Karaismailoğlu, uygulama projelerine başladıklarını ve 3 yıl içinde projeyi Trabzon'a kazandıracaklarını vurgulayarak, bölgenin ticaretini, istihdamını, ekonomisini, turizmini, tarımını geliştirmek için bütün sektörlerde çok önemli projeleri olduğunu kaydetti.

Bakan Karaismailoğlu, 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kaldığını anımsatarak, 21 yıldır tüm Türkiye'de olduğu gibi Trabzon'da da birçok projeye imza attıklarını belirtti.

Trabzon'un, Trabzonluların kazanması için durmadan çalıştıklarını, çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Hedeflerimiz net, hedeflerimiz büyük. Projelerimizin birini bitiriyor, birine başlıyoruz. Projelerimizle vatandaşlarımız ulaşımda konforlu, hızlı ve güvenle seyahat ediyor. Huzur ve güvenin olduğu ortamda yatırımlar öne çıkıyor. Bu nedenle sandığa giderken bunları iyi düşünüp tercihimizi yapmalıyız."