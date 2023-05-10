Trabzon'da Güney Çevre Yolu Projesi için kamulaştırma yapılmadan çalışma yapılıyor

CHP Trabzon Milletvekili Adayı Sibel Suiçmez, 1 Mayıs'ta temeli atılan Güney Çevre Yolu Projesi için kamulaştırma yapılmadan vatandaşın tapulu arazisinde çalışma yapıldığını belirterek " 14 Mayıs'tan sonra vatandaşımızın hakkını, hukukunu koruyacağız ve böyle gasp niteliğindeki hiçbir devlet girişimine izin vermeyeceğiz" dedi. İş makinalarına karşı nöbet tutan arazi sahibi Recep Kof ise "Söylenecek o kadar şey var ki, çok şey var ki illegal, legal hiçbir şey yok" diye konuştu.

CHP Trabzon Milletvekili Adayı Sibel Suiçmez, Güney Çevre Yolu Projesi için kamulaştırma yapılmadan çalışma yapılan arazisinde nöbet tutan Recep Kof'u ziyaret etti. Suiçmez, şunları söyledi:

"Şu anda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil Bey'in 1 Mayıs'ta Güney Çevre Yolu projesinin temel atma törenini yaptığı yerdeyiz. Tekrar bu alana geldik gördüğümüz şu sağımızda kato var ön tarafta iki tane büyük kamyon geldi. Burada da yol kapatılmış, çeşitli tahkimatlar atılmış durumda. Sol tarafıma baktığımda bu arsanın sahibi Recep Bey'i görüyoruz. Buradan ayrılamıyor çünkü buradan ayrıldığında tapulu taşınmazından ne kamulaştırma yapılarak ne de izin alınarak geçecekler. Dolayısıyla Recep Bey maalesef sabahın bu köründe burada bekliyor, görevliler de aşağıda bekliyor. Çok ilginç bir durum var yani biz vahşi devlet yapısını burada görüyoruz, biz yaptık geçiyoruz diyecekler ama hala bu ülkenin sürekli vatansever vatandaşları da var, direnmeye çalışıyorlar."

"KESİLEN AĞAÇLARI DİKSEM MEYVESİNİ ALMAYA ÖMRÜM YETMEZ"

Arazi sahibi Recep Kof ise şöyle konuştu:

"Burayı anlatırken bile utanıyorum, antidemokratik bir ülkede yaşıyoruz. Başta fındıklığı kesmişler. Arkadaşa dedim 'sen kimsin', 'ben emir kuluyum' dedi. Kimin emrindesin dedim şirket göndermiş buradaki güzergahın öncesinden ağaçları kestiriyor katoya yol açmak için. Altta babamın kardeşi var ne oldu ne bitti imzayı atmış geçmiş, devamında 14 Mayıs'ta seçim var. Bizim arazimiz 5 dönüm 300 metrekare 13 tane müştereği var. Ben onlardan sadece birisiyim. 10-20 metre ileride tünel ağzı yapacaklar, seçim sonrası yüksek ihtimal kaybettin seçimi, proje değişti ne olacak fay hattı gibi kalacak orası. Sonra ben cebimden para vereceğim en az 50 kamyon hafriyat lazım oraya ki doldurabileyim orayı. Kesilen ağaçları diksem şimdi benim ömrüm yetmez bunların meyvesini almaya. Söylenecek o kadar şey var ki, çok şey var ki illegal, legal hiçbir şey yok."

Suiçmez, "Çok acı gerçekten vatandaşın kendi toprağını bekliyor olması bir demokratik hukuk devletinde olacak bir şey değil. İnşallah 14 Mayıs'tan sonra vatandaşımızın hakkını, hukukunu koruyacağız ve böyle gasp niteliğindeki hiçbir devlet girişimine izin vermeyeceğiz" dedi.