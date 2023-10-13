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Trabzon'da Filistin'e Destek Gösterisi Düzenlendi

Trabzon'da İHH öncülüğünde yapılan gösteriye dernek ve sendika üyeleri ile vatandaşlar katıldı. Katılımcılar, Hamas ve Filistin direnişini destekleyen sloganlar atarak pankart açtı. Gösteri araç konvoyuyla sonlandırıldı.