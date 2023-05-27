Trabzon'da Cumhur İttifakı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek yürüyüşü

Trabzon'da Cumhur İttifakı'nda yer alan partilerin temsilcileri, yarın yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek için yürüdü. Ellerindeki Türk bayraklarını sallayan katılımcılar, Cumhur İttifakı cumhurbaşkanı adayı da olan Erdoğan lehine sloganları attı, vatandaşlardan seçimde destek istedi.

Trabzon'da ???????Cumhur İttifakı'nda yer alan partilerin temsilcileri, yarın yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek için yürüdü.

Atatürk Alanı'ndaki Büyükşehir Belediye binası önünde toplanan, aralarında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Cumhur İttifakı'nda yer alan partilerin il başkanları ve milletvekillerinin de yer aldığı grup, Kahramanmaraş ve Kunduracılar caddelerini dolaştı.

Ellerindeki Türk bayraklarını sallayan katılımcılar, Cumhur İttifakı cumhurbaşkanı adayı da olan Erdoğan lehine sloganları attı, vatandaşlardan seçimde destek istedi.

Yürüyüş, gruptakilerin 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'ndaki Atatürk Anıtı önünde İstiklal Marşı okumasıyla sona erdi.