Trabzon'da AK Parti 4, CHP 1, İYİ Parti 1 milletvekili çıkardı

TRABZON'da, 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde resmi olmayan kesin sonuçlara göre; AK Parti 4, CHP ve İYİ Parti 1'er milletvekilliği kazandı. 2020 yılandan beri Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olan Adil Karaismailoğlu memleketi Trabzondan milletvekili oldu.

Seçmen sayısının 611 bin 823 olduğu Trabzon'da, 2 bin 158 sandıkta oy kullanıldı. İl Seçim Kurulu'ndan alınan resmi olmayan kesin sonuçlara göre; kullanılan 550 bin 813 oy geçerli sayıldı. 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti 262 bin 983, CHP 99 bin 166, İYİ Parti 66 bin 643 ve MHP 59 bin 689 oy aldı. Buna göre; AK Parti'den Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Mustafa Şen, Yılmaz Büyükaydın ve Vehbi Koç, CHP'den Sibel Suiçmez ve İYİ Parti'den Yavuz Aydın, milletvekili olarak seçildi.

1972 yılında Trabzon'da doğdu. Halen Yerel yönetimler alanında üniversite eğitimine devam etmektedir. 1994 yılında Sismedikal Sanayi Ticaret Limited Şirketi'ni kurdu. Şarlı Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Işıklar Sağlık Hizmetleri A.Ş., Hera Termal Turizm İnşaat A.Ş, Heramis Termal Turizm İnşaat A.Ş.'de kurucu, ortak ve yönetici olarak görev üstlenen Aydın'ın sağlık, turizm, inşaat gibi alanlarda birçok yatırımı bulunuyor. Merkezi İstanbul'da bulunan Trabzon İşadamları ve Bürokratları Derneği (TİAB) Yönetim Kurulu üyeliği, Ankara Beşikdüzü Kültür ve Yardımlaşma Derneği (BEŞİK-DER) başkanlığı, Sağlık İşverenleri Sendikası (SEİS) yöneticiliği, Beşikdüzüspor yöneticiliği görevlerinde bulunan Aydın, birçok sivil toplum kuruluşunun aktif üyesi olup, Trabzonspor'un kongre delegesidir.