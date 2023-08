Trabzon Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi'ni Ziyaret Etti

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığını ziyaret ederek yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sosyal yardım faaliyetlerini anbean takip eden Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığını ziyaret ederek yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Muharrem Çimşit'in brifingini ilgiyle dinleyen Başkan Zorluoğlu, çalışmalardan çok memnun kaldığını dile getirdi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Muharrem Çimşit, yürütülen çalışmalarla ilgili "5 bin 909 dezavantajlı ailede toplam 19 bin 890 kişiye her ay gıda yardımı yapılmaktır. 2023 yılında 11 bin 874 aileye 750 TL karşılığı Ramazan Gıda Kartı yardımı yapılmıştır. Ayrıca 559 aile, her ay 15 metreküp su indirimden faydalanmaktadır. Günde 1 öğün kahvaltı ve 1 öğün sıcak yemek olmak üzere, 115 ailede 184 kişiye her gün sıcak yemek verilmektedir. 300 aileye her ay evde temizlik hizmeti sunulmaktadır. Ayrıca dezavantajlı bireylere eşya, medikal, kıyafet, kırtasiye, ürün, soba ve yakacak yardımı yapılmaktadır. 2023 - 2024 eğitim öğretim yılında ihtiyaçlı 1000 öğrenciye hayırseverler vasıtasıyla kırtasiye yardımı yapılması planlanmaktadır. Yine dezavantajlı ailelere hayırseverler vasıtasıyla 100 ton kömür yardımı desteği yapılması için çalışmalar sürmektedir. Ortahisar ilçesi Esentepe Mahallesi'nde faaliyete geçirilen Engelli Araç Tamir Atölyesi bir ilk olarak önemli bir sosyal sorumluluğu yerine getirmektedir. 2020-2023 yılları arasında vatandaşımız tarafından yapılan 617 adet araç bakım ve onarım taleplerine yönelik toplam 1517 adet aracın bakım ve onarımı yapılmıştır. 2021- 2023 yılları arasında toplam 206 adet akülü araç ve 185 manuel araç ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza hibe edilmiştir. Bu araçlardan 11 adet akülü ve 11 adet manuel araç Kahramanmaraş merkezli deprem bölgesindeki depremzedelere gönderilmiştir. Hizmete girdiği yıldan bu zamana kadar Engelsiz Taksi ile ilgili toplamda 427 başvuru alınmıştır. Engelsiz taksi hizmetimiz 2023 yılında 182 vatandaşımıza hizmet vermiştir. Ayrıca eğitim ve öğretim döneminde 11 öğrencimiz Araklı, Maçka ve Akçaabat ilçelerimizden alınarak Gazipaşa Otizmli Engelli Okuluna ve Engelsiz Yaşam Akademisine ulaştırılmıştır" bilgilerini paylaştı.

Engelsiz Yaşam Akademisinde özel gereksinimli öğrencilere; müzik, resim, el sanatları, spor, fitness, kumaş ve ahşap boyama, dikiş, Kur'an-ı Kerim eğitimi ve dini bilgiler verildiğini hatırlatan Çimşit "Ayrıca günlük sosyal hayattaki becerileri kazanmaları için eğitimler sunulmaktadır. Merkezimize şu anda 82 öğrenci devam etmektedir. Beşikdüzü ilçemizdeki Özel Eğitim Okuluna bir adet engelli salıncağı yaptırarak okuldaki özel gereksinimli öğrencilerimizin hizmetine sunulmuştur. Bu kapsamda İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle yapmış olduğumuz görüşme sonucunda 6 okulumuza engelli salıncak yaptırılarak teslim edilmesi Daire Başkanlığımız ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğümüzce planlanmaktadır" diye konuştu.

Nisan 2023'ten itibaren Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nin 3. katında hizmet vermeye başlayan Psikolojik Danışmanlık Merkezimizde Uzm. Klinik Psikolog Enes Bülbül tarafından Trabzon'da ikamet eden 12 yaş üstü bireylere yönelik olarak psikolojik destek hizmeti sunulmaya başlandığını da kaydeden Çimşit "Ayrıca şubat ayında yaşadığımız deprem felaketinin ardından şehrimize gelen misafirlerimize yönelik psikolojik destek çalışmalarımız da aynı merkezimizde devam etmektedir. Bireysel psikolojik destek hizmetimizin yanı sıra ayda bir olarak düzenlenen 'Psikoloji Söyleşileri' seminerlerine toplam 600 kişi katılım sağlamıştır. Söyleşiler her ay farklı bir konu üzerinde yapılmaktadır. Bunun yanında ayda bir olarak düzenlenen 'Evlilik Okulu' programlarımıza ise 180 kişi katılım sağlamıştır. Bu eğitimlere halen evli veya yeni evlenecek tüm çiftlerimiz katılabilmektedir. Bireysel psikolojik danışmanlık hizmetimizle birlikte merkezimizde 6 aylık bir sürede 1150 kişiye hizmet ulaşılmıştır. Vatandaşlarımız tüm bu hizmetlerden ALO 153 Çağrı merkezini arayarak faydalanabilirler" dedi.

Yürütülen çalışmalardan memnun kalan Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Muharrem Çimşit, Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Kadriye Bozdemir, Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Enver Zaman, Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürü Şükran Güler ve personelle hatıra fotoğrafı çektirdi. - TRABZON