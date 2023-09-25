Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'ndan Mevlid Kandili Mesajı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Zorluoğlu, hemşehrilerinin ve İslam aleminin Mevlid Kandili'ni tebrik ederek, bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesi temenni etti.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Zorluoğlu mesajında, hemşehrilerinin ve İslam aleminin Mevlid Kandili'ni tebrik ederek, bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesi temenni etti.

Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimizin dünyaya teşrifinin sene-i devriyesini idrak etmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Zorluoğlu, "Barış dini İslam'ı müjdeleyen, yaratılmışların en hayırlısı sevgili Peygamberimiz, Rabbimizin insanlar arasından seçtiği doğruluk timsaliydi." ifadelerini kullandı.

Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Güzel ahlakı, engin hoşgörüsü, adaleti, merhameti ve mütevazılığıyla bütün insanlığa kucak açan örnek bir şahsiyetti. Onun yaşayışı, hadis-i şerifleri, sünneti sayesinde insanlığın önünde aydınlık bir devir başlamıştır. Bu bakımdan, Mevlid Kandili, Peygamberimizin yaşayışını, hadis-i şeriflerini, mesajlarını yeniden hatırlamak, yeniden düşünmek ve layıkıyla anlamak için bir fırsattır. Onun örnek hayatı, her Müslüman için alınması gereken derslerle doludur. Kendimizi sevgililer sevgilisi Peygamberimizin güzel ahlakıyla donatmak, birinci önceliğimiz olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle, hemşehrilerimin ve tüm İslam aleminin Mevlid Kandili'ni tebrik ediyor, rahmet ve merhamet kapılarının ardına kadar açıldığı, dualarımızın kabul olduğu bu mübarek gecenin birliğimize, beraberliğimize ve hayırlara vesile olmasını yürekten diliyorum."