Toroslar Belediye Meclisi Kasım Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Meclisi Kasım ayı toplantısı, Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı ve kültür ve taziye evine isim verildi. Ayrıca, Atatürk'ün ölüm yıl dönümü ve İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları da konuşuldu.

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Meclisi Kasım ayı toplantısı, Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi.

Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan mecliste, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. 'Atık Su Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik' hükümleri doğrultusunda hazırlanan, Toroslar Belediyesinin 2024 mali yılı evsel katı atık tarifesinin belirlenmesine ilişkin teklif görüşülerek, Plan ve Bütçe ile Çevre ve Sağlık komisyonlarına oy birliğiyle havale edildi.

"Kültür ve taziye evimiz hayırlı olsun"

Ayrıca Mülkiyeti Toroslar Belediyesine ait olan, Yalınayak Mahallesi, 4085 ada, 1 parsel olarak kayıtlı 834 metrekarelik taşınmaz üzerine Toroslar Belediyesi tarafından 25.11.2022 tarihli protokol bünyesinde yaptırılan kültür ve taziye evine isim verilmesine ilişkin teklifin de görüşüldüğü toplantıda, Mevlana Mahallesi'ne kazandırılan ve yakın zamanda açılışı yapılacak olan kültür ve taziye evine ise "Toroslar Belediyesi Selahattin Oynar Kültür ve Taziye Evi" isminin verilmesi oy birliğiyle kabul edildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden gelen gündem maddelerinin de görüşüldüğü toplantı, dilek ve temenniler ile son buldu.

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk büyük bir devlet adamıdır"

Meclis toplantısında konuşan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yıl dönümü ile alakalı açıklama yaparak, "Bir hafta sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü. Atamızı rahmet ve minnetle anıyoruz. Bu son dönemde yaşadığımız olaylar, Ortadoğu'da Atatürk'ün büyük bir insan, büyük bir devlet adamı olduğunu bir kez daha ortaya koydu" dedi.

İsrail'in Filistin topraklarına yaptığı zulmü ve saldırıları bir kez daha kınadıklarını belirten Yılmaz, "Filistin'de yaklaşık bir aydır savaş devam ediyor. Dünyanın gözünün içine baka baka canlı yayında çocuklar, siviller ölüyor. Bu vahşeti bir kez daha kınıyoruz. "2000'li yıllara geldik, bu çağda böyle şeyler olur mu?" diyoruz ama ne yazık ki oluyor. İnşallah bunun da en kısa zamanda durdurulmasını diliyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

Toroslar Belediye Meclisi'nin aralık ayı toplantısı ise 1 Aralık 2023 Cuma günü saat 14.00'de gerçekleştirilecek. - MERSİN