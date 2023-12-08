Toroslar Belediye Meclisi, evsel katı atık tarifesini düşürdü

Mersin'in merkez Toroslar ilçe Belediye Meclisi, Aralık ayı Meclis Toplantısı'nın 2'nci birleşimini gerçekleştirdi.

Yunus Emre Kültür Merkezi'nde, Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz başkanlığında yapılan toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı. Toplantıda, Toroslar Belediyesinin 2024 mali yılı evsel katı atık tarifesine ait Plan ve Bütçe Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun ortak raporu görüşüldü. Aralık ayı Meclisi'nin birinci oturumunda Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'ın yeniden değerlendirilmesini önerdiği 6 TL'den 16 TL'ye çıkarılması teklif edilen evsel katı atık tarifesi, yeniden görüşülerek 10 TL'ye çekildi. Kentsel meskene ait bölümündeki aylık ücret KDV dahil 10,74, kırsal meskene ait bölümündeki aylık ücret KDV dahil 7,59 TL, mesken dışı üreticilere ait maliyetler bölümündeki aylık ücret KDV dahil 17,57 TL, kamuya ait evsel katı atık ücret hesabı bölümündeki aylık ücret KDV dahil 18,21 TL olarak oy birliğiyle kabul edildi. Başkan Yılmaz, katı atık tarifesinin 16 TL'den 10 TL'ye düşürülmesine katkı sunan belediye meclis üyelerine ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek, "Aralık ayı meclisimizin 1. oturumunda bu konuyu ele almıştık. Yeniden bir çalışma yapılması noktasında oy birliğiyle mutabakat vardı. Plan ve Bütçe ile Çevre ve Sağlık Komisyonu üyelerimiz, yeniden yaptıkları çalışmada 16 lira olan meskenler için katı atık bedelini, 10 liraya çektiler. Vatandaşımızın yükünü biraz da olsa hafifletmiş olduk. Bundan mutluluk duyduk. Emeği geçen komisyon başkanlarımıza, üyelerimize ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

"2023 yılı değişik açılardan zor bir yıl oldu"

2023 yılının son meclis toplantısının ardından dilek ve temenniler bölümünde konuşan Başkan Yılmaz, Meclis üyelerine, 2023 yılında ve bir önceki yıllarda gerçekleşen çalışmalara sağladıkları katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür etti. 2023 yılında dünyada ve Türkiye'de çok farklı gelişmelerin yaşandığına dikkat çeken Yılmaz, "Aralık ayının ikinci oturumunu yaptık. 2023 yılının son meclis toplantısı. 2023 yılı değişik açılardan zor bir yıl oldu. Dünyada ve Türkiye'de çok farklı gelişmeler yaşandı. 6 Şubat'ta 11 ilimizi etkileyen depremi yaşadık. Halihazırda hem kuzeyimizde hem de güneyimizde savaş devam ediyor. Ama devletimiz, insanımız, milletimiz birlik ve beraberlik içinde daha da güçleniyor. Türkiye'nin belirleyici rolü daha çok artıyor. Aslında hep bahsettiğimiz dengesiz dünya diyorduk. Bu dengesiz dünyanın dengesizliğini, batının iki yüzlülüğünü 40 gündür yaşıyoruz. 40 günde 15 binden fazla insan dünyanın gözünün önünde öldürüldü. Bunların yüzde 70'i kadın ve çocuk. Bunu bir filmde izlesek yok artık deriz, inanmayız. Haktan, hukuktan, adaletten, ahlaktan, etikten, geçmişten ve gelecekten bahseden ve dünyaya bunu öğretme iddiasında bulunan koca koca ülkeler bunu izliyorlar" diye konuştu.

"2023 yılı aynı zamanda Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı" diyen Yılmaz, "Bu da bizim için çok kıymetliydi. Değişik etkinliklerle kutlandı, idrak edildi. Cumhuriyetimizin kıymeti ve değeri bir kez daha anlaşıldı. Yeni yıl hepimize, ülkemize, milletimize, dünyamıza sağlık, mutluluk, başarı, adalet ve en önemlisi birlik ve beraberlik getirsin. Bunun da çok uzak olmadığını düşünüyoruz. 300 yıldır olmayan şeyler oluyor. Afrika'dan Fransızlar kovalanıyor. Güney Amerika'da bir başkaldırı var. Orta Doğu'da Almanya Şansölyesi, uçak kapısında bekletiliyor. İyi şeyler oluyor. Bilinçlenme ve hareketlenme var. İnsanlığa faydalı olacağını düşünüyoruz. Dünyanın nüfusunun yüzde 15'ini oluşturan ancak dünya kaynaklarının yüzde 70'ini kullanan batının aslında son maskesi de düşmüş oldu. Bunu görmek, anlamak, bilmek, birlik ve beraberlik içinde olmayanların hem kuzeyimizde Ukrayna'da hem güneyimizde Filistin'de, Orta Doğu'da, Suriye'de, Irak'ta başına gelenleri görmek, birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendirmek bizim görevimiz. Bu konuda da son derece ümitvarız. İnşallah yeni yıl hepimize sağlık, mutluluk, güç ve kuvvet getirsin" şeklinde konuştu. - MERSİN