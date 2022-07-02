Torba teklif, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

EK gösterge, öğrenci affı ve emekli maaşlarının alt sınırını 3500 TL olarak belirlenmesini de içeren yasa teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan Başkanlığı'nda toplandı. Genel Kurul'da, torba teklif olarak bilinen, 'Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' görüşülerek kabul edildi.

Meclis'in tatil olduğu aylarda, bazı komisyonlar ise çalışma kararı aldı. Buna göre; Meclis kararıyla; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, Dilekçe Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ile Anayasa- Adalet Karma Komisyonu TBMM'nin tatilde ve ara vermede bulunduğu sürede de çalışabilecek.