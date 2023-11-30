Toprak Koruma Kurulu Toplantısı Vali Mustafa Çiftçi Başkanlığında Gerçekleştirildi

Toprak Koruma Kurulu Toplantısı, Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında düzenlendi.

Toplantıda; tarım arazilerinin korunması, geliştirilmesi ve planlı kullanımları ile amaç dışı ve yanlış kullanımlarını önlemek için alınacak tedbirler konuşuldu. Toprak Koruma Kurulu; genel anlamda tarım arazilerinin korunması, geliştirilmesi ve verimli kullanılmasına yönelik inceleme, değerlendirme ve izleme yapmak, ortaya çıkan olumsuzlukları belirlemek, toprak korumayı ve bununla ilgili sorunları giderici önlemleri almak, geliştirmek, uygulanmasını sağlamak için görüş oluşturuyor. - ERZURUM