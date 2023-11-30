Üye Girişi
Haberler

Toprak Koruma Kurulu Toplantısı Vali Mustafa Çiftçi Başkanlığında Gerçekleştirildi

Son Güncelleme:
Abone Ol

Toprak Koruma Kurulu, tarım arazilerinin korunması ve yanlış kullanımlarını önlemek için alınacak tedbirleri görüşmek üzere Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında toplandı.

Toprak Koruma Kurulu Toplantısı, Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında düzenlendi.

Toplantıda; tarım arazilerinin korunması, geliştirilmesi ve planlı kullanımları ile amaç dışı ve yanlış kullanımlarını önlemek için alınacak tedbirler konuşuldu. Toprak Koruma Kurulu; genel anlamda tarım arazilerinin korunması, geliştirilmesi ve verimli kullanılmasına yönelik inceleme, değerlendirme ve izleme yapmak, ortaya çıkan olumsuzlukları belirlemek, toprak korumayı ve bununla ilgili sorunları giderici önlemleri almak, geliştirmek, uygulanmasını sağlamak için görüş oluşturuyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Tarım Politika Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title