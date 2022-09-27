Tokyo'dan Moskova'ya diplomatik protesto

Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi, Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB), Japonya'nın Vladivostok Konsolosluğu diplomatlarından Tatsunori Motoki'yi casusluk suçlaması ile gözaltına almasını ve Tatsunori'ye yönelik tutumunu diplomatik yollardan protesto ettiklerini açıkladı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB), Japonya'nın Vladivostok Konsolosluğu diplomatlarından Tatsunori Motoki'yi casusluk suçlamasıyla gözaltına alması iki ülke arasında krize neden olurken, Japonya'dan konuyla ilgili yeni hamle geldi. Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi, ülkesinin Moskova'yı diplomatik yollardan protesto ettiğini açıkladı. "İstenmeyen kişi" ilan edilen Motoki'nin hiçbir yaşadışı faaliyette bulunmadığının altını çizen Hayashi, Motoki'nin gözünün bağlanmasının ve zor kullanılmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti. Hayashi, Rusya'nın, diplomatlarına yönelik tutumunun Viyana Konvansiyonu ve ikili diplomatik anlaşmaların ihlali anlamına geldiğini de sözlerine ekledi.

RUSYA BÜYÜKELÇİSİ BAKANLIĞA ÇAĞRILDI

Rusya'nın Japonya Büyükelçisi Mikhail Galuzin'i bakanlığa çağıran Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Takeo Mori'nin ise Rusya'dan resmi bir özür beklediklerini ve bu tür olayların bir daha yaşanmayacağına dair söz verilmesini talep ettiği öğrenildi. Japonya Baş Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno da, Motoki'nin herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığını ifade ederek, Japon diplomatın hafta içinde Rusya'dan ayrılabileceğini bildirdi.

CASUSLUK SUÇLAMASI

FSB, Japon diplomat Motoki'nin Rusya'nın bir Asya Pasifik ülkesi ile yaptığı işbirliği ve Batı'nın yaptırım politikasının Primorsky bölgesindeki ekonomik durum üzerindeki etkileri hakkında özel bilgileri para karşılığında elde ederken gözaltına alındığını açıklamış, Rusya'nın Japon diplomatı "istenmeyen kişi" ilan ettiği kamuoyuna yansımıştı. Gelişmeler iki ülke arasında krize neden olmuştu.

(Burak Ersoy - İHA)