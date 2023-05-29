Tokat'ta Seçim Kutlaması

Tokat'ta Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasında kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı coşkuyla kutlandı. Ellerinde Türk bayraklarıyla meydana inen partililler zafer coşkusu yaşadı.

TOKAT'ta Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasında kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı coşkuyla kutlandı. Ellerinde Türk bayraklarıyla meydana inen partililler zafer coşkusu yaşadı.

Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferini vatandaşlar Türk bayrağı ile AK Parti flamalarını taşıyarak, meşaleler yakıp Tokat Cumhuriyet Meydanı'nda kutladı. Türk bayrakları, Cumhur İttifakına üye partilerin bayrakları ve meşalelerle meydana çıkanlar, sloganlarla sevinç gösterisinde bulundu. AK Parti Tokat Milletvekilleri Mustafa Arslan, Yusuf Beyazıt ve Cüneyt Aldemir, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut ve Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu meydanda toplanan vatandaşlar seslendi.

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