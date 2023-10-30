Haberler

Tokat'ta FETÖ operasyonunda 1 kişi tutuklandı

 - Güncelleme:

Politika Haberleri

Tokat'ta gerçekleştirilen 'Kıskaç' operasyonunda FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik "Kıskaç" operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kentte "Kıskaç" operasyonu kapsamında Tokat'ta örgüt faaliyetlerinde yer aldıkları tespit edilenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Politika

Tokat Operasyon 3. Sayfa Politika Haberler

title