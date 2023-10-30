Tokat'ta FETÖ operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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Tokat'ta gerçekleştirilen 'Kıskaç' operasyonunda FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik "Kıskaç" operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Kentte "Kıskaç" operasyonu kapsamında Tokat'ta örgüt faaliyetlerinde yer aldıkları tespit edilenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Politika