Tokat politika haberleri: Aydemir'den 'Sahada Çarşı Pazar Buluşması'

AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir, saha çalışmaları çerçevesinde Çarşı-Pazar buluşmasını gerçekleştirdi. Erzurum'un tarihi Ayazpaşa Çarşısında esnafı iş yerlerinde ziyaret eden Milletvekili Aydemir, Erzurum Tarihiyle akran olan Kavaflar'da sanatkar, zanaatkar ve esnaf ile istişare etti, il üretim geleneği üzerinde görüş alış verişinde bulundu.

Aydemir'den Kavaflar Buluşması

Çarşıya adını veren, ayakkabı, kemer ve cüzdan üreten kavafların işyerlerine konuk edilen Milletvekili Aydemir, zanaatkarların Erzurum kültürü, sosyoekonomik durumu, iktisadi beklentiler, esnaf ve sanatkarlara verilen destekler, kavaf kültürünün yaşatılması kaydında tespitlerini dinledi, talep ve öngörülerini değerlendirdi.

'Esnaf ve sanatkarlarımıza minnettarız'

Erzurum'da dericilik sektörünün geliştirilmesi ve yaşatılması, dolayısıyla tarım sektörünün besicilik kaydında katma değer üretmesi bakımından büyük öneme sahip olan Kavaflar Çarşısının, il ekonomisinde hayati bir işleve sahip olduğunu belirten Milletvekili Aydemir, il üretim geleneğini diri tutan zanaatkarlara minnettar olduklarını belirtti.

'Kavaflar Çarşısı Erzurum tarihinin vitrinidir'

Milletvekili Aydemir, Tarihi boyunca, en iyi zanaatkarların 'İhtiyar' payesi aldığı, şed kuşanma törenlerinin yapıldığı, üretim kalite ve kapasitesi ile Bölge ve ülke çapında bir sanat ve üretim merkezi olarak gündem ve gelenek oluşturan Kavaflar Çarşısının aynı zamanda Ahilik töre, disiplin ve göreneğini ifade ettiğini bildirdi.

'Kavaflar çarşısı bereket durağı'

Milletvekili Aydemir, 'Besmele ile açılan, siftah törenleriyle üretim heyecanını yaşayan, şükür ve hamd zikirlerinin ambiyansını oluşturduğu çarşı, aynı zamanda Erzurum ticaret geleneğinin de yaşatıcısı, il üretim tarihinin vitrini, Ahmed Yesevi Hazretlerinin edep, terbiye ve öğretilerinin canlı tutulduğu özel ve güzide bir okuldur. ' dedi.

Soba ve Semaver İmalatçılarıyla Meşveret

Milletvekili Aydemir Kavaflar Çarşısı buluşmasını soba ve semaver imalatçıları ziyaretiyle devam ettirdi. İmalatçıların gündemi Türk Kültürünün dayanağı el sanatlarının yaşatılması, sanatkar ve esnafa verilen desteklerdi.

'Esnaf ve sanatkarlarımızın emrindeyiz'

Milletvekili Aydemir, istişarede AK Dönemle birlikte esnaf ve sanatkarlara verilen imkanlar, sunulan fırsatlar, sağlanan hibe ve destekleri anlattı. Aydemir, 'Esnafımız yaptıkları işin de sıcaklığıyla yüreklerinin ısısını misafirlerine yansıtıyorlar. Ziyaretimizde biz de nasiplendik. Minnettarız. Her daim onların emrindeyiz. ' değerlendirmesinde bulundu.

Aydemir Ayazpaşa Esnafıyla Buluştu

Milletvekili Aydemir Kavaflar istişaresi sonrasında Ayazpaşa esnafının işyerlerini ziyaret ederek, il ticaretindeki gelişmeler, sektörün beklentileri konularında tespit ve önerileri aldı. 'Erzurum'un kadim ticaret merkezi Ayazpaşa'da esnaflık her daim ayrıcalık olmuştur.' diyen Milletvekili Aydemir, 'Ziyaretten ve yaptığımız sohbetlerden büyük haz alıp, son iktisadi gelişmelerin ticarete olumlu yansımasından da memnuniyet duyduk.' dedi.

Aydemir'in Değerlendirmesi

Kavaflar Çarşısı ve Ayazpaşa esnafı istişareleri hitamında bir değerlendirme yapan Milletvekili Aydemir, sahada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a vefa ve sadakat anlayışının hakim olduğunu, esnaf kesiminin AK Kadrolara güvendiğini, esnaf ve sanatkar memnuniyetinin hizmet şevklerini artırdığını söyledi. - ERZURUM