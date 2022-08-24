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Tokat politika haberi | İYİ Parti Grup Başkanvekili Usta, Samsun'da pazar esnafını gezdi

Politika Haberleri

Tokat politika haberi | İYİ Parti Grup Başkanvekili Usta, Samsun'da pazar esnafını gezdi

Tokat bölgesinden gelen habere göre İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Samsun'da semt pazarını ziyaret etti.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Samsun'da semt pazarını ziyaret etti.

İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'ndeki pazarcı esnafıyla sohbet eden Usta, burada yaptığı açıklamada, insanların alım gücünün düştüğünü söyledi.

Hem üretici hem de tüketicinin sıkıntılı olduğunu savunan Usta, şöyle konuştu:

"Pazarlarımızda hem üreten var hem de üreticiden aldığını satan esnaf bulunuyor. Kar marjlarının çok düştüğünden şikayet ediyorlar. Esnafımız, insanların daha az mal aldığını ve daha az tükettiğini söylüyor. Üreticiler, özellikle girdi maliyetlerinin çok arttığından şikayet ediyor. Gübre, ilaç ve tohum maliyetleri nedeniyle ürün fiyatının kurtarmadığını söylüyor. Pazarda oluşan fiyatlar üretici açısından maliyetlerini kurtaran bir fiyat değil, tüketicisi açısından da kolay tüketilebilir fiyat değil. Hızlı enflasyonunun getirdiği makro ekonomik istikrarsızlığın getirdiği bir durum bu."

Kaynak: AA / İlyas Gün - Politika

Erhan Usta İYİ Parti Samsun Politika Haberler

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