Tokat Muhtarlar Derneği Başkanı Ankara Mahallesi hakkında konuştu

Ankara Mahallesi hakkında açıklamada bulunan Tokat Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Gökrem, "Uzaya gidilen bu teknolojide biz hala bir avuç toprağı ne yapabiliriz diye tartışıyoruz" Şeklinde konuştu.

Tokat'ta Ankara Mahallesi olarak adlandırılan bölgenin imara açılmasının ardından çıkan 'afet bölgesi imara açıldı' söylemleri hakkında açıklama bulunan Tokat Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Gökrem, "Suyun, denizin, boğazın altından yol geçirirken, teknolojinin zirve yapıp uzaya gidilen bu teknolojide biz hala bir avuç toprağı ne yapabiliriz diye tartışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Unutmayanız ki biz tartışmalar değil, icraatlar istiyoruz"

Ankara Mahallesi olarak adlandırılan bölgenin imara açılması hakkında öneride bulunduklarını belirten Tokat Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Gökrem "Belediyemizin büyük bir çalışması ile Ankara Mahallesi denilen bölgeyi biz imara açılmasını istedik. Bu ayın başlarında bu karar meclisten geçti. Karar geçti ama hem sosyal medyada hem de bazı kişiler burayı bir heyelan bölgesi olarak nitelendirdiler. Biz denizin ortasına havaalanı, biz denizin ortasına futbol sahası yapıp, 60-70 bin kişiyi denizin ortasına çıkarıp toplaya bilecek bir konumdayız. Suyun, denizin, boğazın altından yol geçirirken, teknolojinin zirve yapıp uzaya gidilen bu teknolojide biz hala bir avuç toprağı ne yapabiliriz diye tartışıyoruz. Unutmayanız ki biz tartışmalar değil, icraatlar istiyoruz. Biz bu icraatları başlatan kişilere teşekkür ediyorum" diye konuştu. - TOKAT