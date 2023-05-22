Togg'un direksiyonuna geçen Varank, Esenyurt meydanında vatandaşların yoğun ilgisiyle karışılandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Esenyurt'ta vatandaşlar ile buluştu

İş insanları ile buluşan Varank: " Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmaya çalışıyoruz"

İSTANBUL - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Esenyurt'ta AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Daha sonrasında Sanayici ve İş İnsanları ile İstişare Toplantısına katılan Varank, son olarak ise ilçe meydanında vatandaşlarla buluştu. Alana TOGG marka aracı ile gelen Varank halk tarafından büyük ilgi ile karşılanırken, yaptığı konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek istedi.

Esenyurt'ta partisinin ilçe başkanlığını ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, teşkilat mensuplarıyla 28 Mayıs seçimleri hakkında konuştu. Düzenlenen toplantıda Millet İttifakı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin yöneticilerini eleştiren Varank, seçime günler kala çalışmalarının nasıl ilerlemesi gerektiği hakkında bilgi verdi. Daha sonrasında Sanayici ve İş İnsanları ile İstişare Toplantısına katılan Varank, iş insanları ile bir araya geldi. Burada sanayiciye olan desteklerinin devam edeceğini belirten Varank, üreticilerin her zaman yanında olacağını vurguladı. Esenyurt'tan ayrılmadan önce ise ilçe meydanında vatandaşlarla buluşan Varank, alana geldiği TOGG marka aracı ile vatandaşın yoğun ilgisi ile karşılaştı. İlçe sakinleri uzun süre başta Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve kullandığı yerli otomobil ile fotoğraf çekildi. Daha sonrasında mikrofonu eline alan Varank, 28 Mayıs seçimleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek istedi.

"Vatandaşımızdan özür dilemediler"

Esenyurt AK Parti İlçe teşkilatında partililer ile bir araya gelen Varank, "Biliyorsunuz bu seçim sürecinin bir başlangıcı vardı. Altı tane birbirine benzemeyen partiler bir araya gelerek Türkiye'de bir sistem problemi olduğunu iddia ettiler. Bu sistemi değiştirip parlamenter sistemi geri getireceğiz dediler. Fakat gördük ki vatandaşımızın bu sistemle bir probleminin olmadığı anlaşıldı. Cumhur İttifakının 323 milletvekili ile mecliste çoğunluğu alması, vatandaşımızın bu sistemle ilgili bir probleminin olmadığını gözler önüne seriyor. Dolayısıyla Millet İttifakı vatandaşımızı ikna edememektedir. Bizler inanıyoruz ki ikinci seçimde vatandaşımız Türkiye gemisi kaptanlığı köşküne Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı layık görecektir" dedi.

Seçim günü hakkında da konuşan Bakan Varank " Seçim gecesi sürekli ekranlara çıkan belediye başkanları kazandıklarını iddia ettiler. Günün sonunda yalan söyledikleri ortaya çıktı. Vatandaşımızdan özür dilemediler" diye konuştu.

"Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmaya çalışıyoruz"

Bakan Varank daha sonrasında ise Sanayici ve İş İnsanları ile İstişare Toplantısına katıldı. Buradaki konuşmasında Bakan Varank " Sayın Cumhurbaşkanımızın her konuşmasında ifade ettiği bir formül var. Yatırım, üretim, ihracat ve istihdam. Biz Türkiye'nin sürdürülebilir ve katma değerli kalkınmasının bu formül ile gerçekleşeceğine inanıyoruz. Onun için bütün politikalarımızı bu formüle göre dizayn etmeye çalışıyoruz. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmaya çalışıyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak her zaman üreticimizle beraberiz. Gerek teşviklerimizle, gerek yalın üretimle verimliliği arttıracak model fabrikalarımızla Türkiye'yi farklı bir boyuta taşımaya çalışıyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin kalkınmasının yolu katma değerden geçiyor" ifadelerini kullandı.

Programın sonunda ilçe meydanında vatandaşlar ile bir araya gelen Varank, "Esenyurt'tan ayrılmadan önce ise vatandaşlarla bir araya gelen Varank, "Değerli kardeşlerim bugün Esenyurt'tayız. Esenyurt'un caddelerini, sokaklarını dava arkadaşlarımızla, kardeşlerimizle arşınlıyoruz. Vatandaşlarımız ile bir araya geliyoruz, onlarla bir araya geliyoruz. Bunu neden yaptığımızı gayet iyi biliyorsunuz değil mi? Artık son haftaya geldik. 28 Mayıs'ta Türkiye yüzyılını inşa edecek liderin seçini gerçekleştireceğiz. Onun için ben sizlerden şimdiden bir söz almak istiyorum. 28 Mayıs'ta da dimdik durmaya var mıyız? Sayın cumhurbaşkanımızı o sandıktan tekrardan cumhurbaşkanı olarak seçmeye var mıyız? Söz mü?" diye konuştu.

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