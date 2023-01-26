TOBB Kanunu TBMM'de kabul edildi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu TBMM'de kabul edildi.

Ak Parti Gaziantep milletvekili Nejat Koçer ve AK Parti milletvekillerinin imzasıyla verilen TOBB Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 640 sayılı KHK Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri düzenlendi ve kabul edildi.

Kabul edilen maddelere göre, kooperatiflerin, kooperatif birliklerinin, merkez birliklerinin ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliğinin, genel kurul toplantılarına görevlendirilen ilgili bakanlık temsilcilerine, 1200 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere Ticaret Bakanlığınca belirlenen tutarda ücret, net olarak ödenecek.

Kooperatif ve üst kuruluşları yönetim kurulu üyeleri, kooperatifin; ticaret sicili kayıtlarını, finansal tablolarını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporlarını, genel kurul toplantı evrakını, ortaklarının kimlik, iletişim, pay ve ödemelerine ilişkin bilgilerini Kooperatif Bilgi Sistemi'nin (KOOPBİS) kurulmasını müteakip 1 yıl içinde sisteme aktaracak.

Serbest bölgelerde, kullanıcıların ihtiyacı olan doğal gaz altyapısını kurmak ve işletmek, kamu ve özel kuruluşlardan doğal gazı satın alarak bölge içinde dağıtım ve satışını yapmak, işleticinin yetki ve sorumluluğunda olacak. İşleticinin izni olmaksızın doğal gaz ihtiyacı başka bir yerden karşılanamayacak ve bu amaçla münferiden tesis kurulamayacak.

İşleticinin talebi ve bölgede faaliyet gösteren doğal gaz dağıtım şirketinin kabulü halinde doğal gaz dağıtım şirketleri serbest bölgeler içinde şebeke yatırımı yaparak veya yapılmış şebekeyi mülkiyeti ile birlikte devralarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından belirlenen koşullar kapsamında serbest bölge içinde doğal gaz dağıtım faaliyeti gerçekleştirebilecek.

Vergi mükellefiyet bilgisi kapalı olan ticaret odası üyelerinin üyelikleri askıya alınabilecek. Her yılın ocak ayında güncelleme çalışması yapan odalar, Gelir İdaresi Başkanlığından alınan mükellefiyet kapalı bilgisine istinaden ilgili üyeyi yönetim kurulu kararıyla askıya alabilecek ve aidat tahakkukunu durdurabilecek.

TOBB Genel Kurulu, toplam tutarı brüt asgari ücretin yüzde ellisini geçmeyen ve zaman aşımı süresinin dolmasına 1 yıldan az kalan aidat borçları ve ferilerine yönelik oda ve borsa meclislerince terkin kararı verilebilecek üst sınırı belirleyebilecek.

TOBB'un yıllık gelirinin yüzde 2'sinin, TOBB Eğitim ve Kültür Vakfı ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinin ihtiyaçları için kullanılması amacıyla 15 yıl olarak belirlenen süre 25 yıla çıkarıldı.

Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu'ndaki düzenlemeyle lisanslı depo işletmelerine 2 yıl için verilen lisans süresi 3 yıl olacak.

Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu'nda yapılan değişiklikle federasyon kuruluşu için gerekli olan ülke genelinde aynı meslek dalındaki kurucu oda adedi düşürülüyor. Buna göre, federasyon kurulması için en az 40 oda olma koşulu, en az 25 oda olarak değiştiriliyor.

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da, "Tedarik zincirinde haksız ticari uygulamalar" başlığı altında yapılan değişiklik yapılıyor ve haksız ticari uygulamalar açıklanıyor. Buna göre, herhangi bir gerçek veya tüzel kişiden mal veya hizmet teminine zorlamak, Kampanya maliyetini, kampanyalı satış yapmak istemeyen tarafa yansıtmak, Tarım ve gıda ürünlerinin tedarikinde ticari ilişkinin koşullarını, yazılı veya elektronik ortamda yapılan sözleşmeyle belirlememek olarak sıralanıyor. - ANKARA