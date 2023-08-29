TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın milletimizin bağımsızlığından vazgeçmeyeceğinin ilanı olduğunu belirterek, Türk iş dünyası adına tüm milletin bayramını kutladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın, Türk ulusunun övünç kaynağı olduğuna işaret ederek, "Tarihimiz göstermiştir ki milletimiz hiç kimsenin boyunduruğu altında, tutsaklık içinde yaşamamıştır, yaşayamaz." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, bu zaferin bağımsızlıktan asla vazgeçilemeyeceğini gösterdiğini belirtti.

Türk milletinin tarih boyunca her şeyi beraberlikle başarabilecek güç ve kararlılıkta olduğunu vurgulayan??????? Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"30 Ağustos Zafer Bayramı ulusumuzun övünç kaynağı, şanlı tarihimizin özel günlerinden birisidir. Tarihimiz göstermiştir ki milletimiz hiç kimsenin boyunduruğu altında, tutsaklık içinde yaşamamıştır, yaşayamaz. En zor şartlar altında kazanılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi, bunun en güzel örneğidir. Milletimizin, vatanına sahip çıkmaktaki gücü ve medeniyet yarışındaki azmi hiçbir zaman kaybolmayacaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının tarih sahnesindeki kararlılıkları, mücadeleleri bizlere, yarınlara bakarken büyük güç katmaya devam ediyor. Türk iş dünyası adına, tüm milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum."