TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kayseri'de oda ve borsaların müşterek toplantısına katıldı

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kayseri'de düzenlenen oda ve borsaların müşterek toplantısında konuşma yaptı. Konuşmasında İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına değinen Hisarcıklıoğlu, tüm insanlığın zalimin karşısında mazlumun yanında durması gerektiğini belirtti. Ayrıca, üyelerine birlik olmanın ve birlikte hareket etmenin önemine dair önerilerde bulundu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kayseri'de oda ve borsaların müşterek toplantısına katıldı.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantının açılışında konuşan Hisarcıklıoğlu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına değindi.

Bugün dünyanın gözü önünde en büyük zulümlerden birinin yaşandığını belirten Hisarcıklıoğlu, "Gazze'de evler, okullar, hastaneler hatta ibadethaneler bile acımasızca bombalanıyor. Tüm insanlık zalimin karşısında mazlumun yanında durmalı. Gazze'deki bu vahşet ve cinnet hali son bulmalıdır." dedi.

Hisarcıklıoğlu, üyelerine birlik olmanın ve birlikte hareket etmenin önemine dair önerilerde bulundu.

KTO Başkanı Ömer Gülsoy da devlet tarafından enflasyonla mücadeleye yönelik atılan adımlarını başarıya ulaşacağına inandıklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından Hisarcıklıoğlu'na çeşitli hediyeler verildi.