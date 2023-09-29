TMMOB İzmir İKK, Gezi Parkı davasında verilen cezaları protesto etti

KERİM UĞUR

Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği (TMMOB) İzmir İl Koordinasyon Kurulu (İKK), 8 sanığın yargılandığı Gezi Parkı davasında Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin 5 sanığın cezasını onamasını protesto etti. TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şube Yöneticisi Yusuf Ekici, "Hukuku tesis etmesi beklenen yargı makamlarının, iktidar çevrelerinin eğilim ve isteklerine göre karar verdiği bir düzlemde, arkadaşlarımızın hiçbir somut delil dahi sunulmadan onlarca yıl hapis ile cezalandırılmış olmalarını kabul etmiyoruz. Bir kez daha belirtiyoruz; bunca çabaya rağmen, iğne ucu kadar leke bulaştırmayı başaramadığınız Gezi'den; Gezi'de olmaktan onur duyuyoruz. Tüm bu süreç boyunca bir gün, bir saniye dahi Gezi'yi savunmaktan vazgeçmeyen arkadaşlarımızla gurur duyuyoruz" dedi.

TMMOB İzmir İKK üyeleri, 8 sanığın yargılandığı Gezi Parkı davasında Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin aralarında Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay ve Osman Kavala'nın da bulunduğu 5 sanığın cezasını onamasını İzmir Mimarlık Merkezi önünde toplanarak protesto etti. Grup adına basın açıklamasını TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şube Yöneticisi Yusuf Ekici okudu. Ekinci, şunları söyledi:

"Gezi Davası kapsamında verilen hukuksuz tutuklama kararlarının üzerinden 521 gün geçtikten sonra, Yargıtay'ın Şehir Plancıları Odamızın Onur Kurulu Üyesi Tayfun Kahraman ile Mimarlar Odamızın Avukatı Can Atalay ve diğer tutuklu arkadaşlarımıza dair herhangi bir hukuki gerekçe içermeyen mahkumiyet kararlarını en yüksek sesle kınıyor ve kabul etmiyoruz! Evrensel hukuk ilkelerinin ayaklar altına alındığı bu kararın hukuki bir değerlendirme yapılmadan, siyasi iktidarın talimatlarıyla verildiğini biliyoruz. Bu kararın, ülke tarihindeki en görkemli halk hareketlerinden biri olan Gezi'yi karalamak, Gezi'de yan yana gelen milyonların yarattığı umuda suç bulaştırmak için alındığını biliyoruz. Siyasi bir öç alma davasına dönüşen, her aşamasında hukukun ve adaletin katledildiği bu sürece dair, ortada hiçbir delil, suç unsuru ve gerekçe yokken arkadaşlarımız için ağır mahkumiyet kararı veren tüm yetkililerin, bu ülkenin tarihinde utançla anılacağını biliyoruz. Hukuku tesis etmesi beklenen yargı makamlarının, iktidar çevrelerinin eğilim ve isteklerine göre karar verdiği bir düzlemde, arkadaşlarımızın hiçbir somut delil dahi sunulmadan onlarca yıl hapis ile cezalandırılmış olmalarını kabul etmiyoruz. Bir kez daha belirtiyoruz; bunca çabaya rağmen, iğne ucu kadar leke bulaştırmayı başaramadığınız Gezi'den; Gezi'de olmaktan onur duyuyoruz. Tüm bu süreç boyunca bir gün, bir saniye dahi Gezi'yi savunmaktan vazgeçmeyen arkadaşlarımızla gurur duyuyoruz"