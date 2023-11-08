TKP Ankara İl Örgütü İsrail'i Protesto Etti

TKP Ankara İl Örgütü, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın İsrail ordusunun Gazze merkezine girdiği yönündeki açıklamaları üzerine bugün İsrail'i Ankara Büyükelçilik konutu önünde protesto etti. TKP üyeleri, elden ele Filistin bayrağını taşıdıktan sonra, İsrail Büyükelçilik konutu önüne astılar. TKP Ankara İl Başkanı Ali Ufuk Arikan, "Bugün buraya astığımız bayrak, bugün katil İsrail Büyükelçiliğinin karşısına astığımız bayrak bir sözdür. Bu söz; barbarlara, katliamlara karşı direnen Filistin halkının sesi içindir. O sesin yükseleceği bu ülkenin emekçi halkının, direnen Filistin halkının yanında olduğunun göstergesidir. Bu bayrak, emekçi halkımızın direnen Filistin halkına destek mesajıdır" açıklaması yaptı.

TKP Ankara İl Örgütü, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın İsrail ordusunun Gazze merkezine girdiği yönündeki açıklamaları üzerine bugün İsrail'i Büyükelçilik konutu önünde protesto etti. TKP'lilerin, İsrail Büyükelçilik konutu önünde oluşturduğu insan zinciri Kuğulupark'a kadar uzadı. Türk bayrağı, Filistin Bayrağı ve TKP flamasının yer aldığı eylemde TKP üyeleri ellerinde taşıdığı harfler ile 'Çocuklar ölmesin' yazısını oluşturdular.

Kuğulupark'tan İsrail Büyükelçilik konutuna kadar uzanan insan zinciri oluşturan TKP üyeleri, elden ele Filistin bayrağını taşıdılar ve Filistin bayrağını İsrail Büyükelçilik konutu önündeki ağaca astılar. TKP Ankara İl Başkanı Ali Ufuk Arikan, yaptığı basın açıklamasında şunları kaydetti:

"İsrail'in haftalardır süren barbar katliamına karşı insanlık zincirine yanıt vermek için buluştuk. Bugün buraya astığımız bayrak, bugün katil İsrail Büyükelçiliği'nin karşısına astığımız bayrak bir sözdür. Bu söz; barbarlara, katliamlara karşı direnen Filistin halkının sesi içindir. O sesin yükseleceği bu ülkenin emekçi halkının, direnen Filistin halkının yanında olduğunun göstergesidir. Bu bayrak, emekçi halkımızın direnen Filistin halkına destek mesajıdır.

Bugün bu zincir bunun için kuruldu. Bu zincirin parçası olan tüm Ankaralıların, tüm yurttaşların ayağına sağlık. Bugünün ardından memleketin dört bir yanında, hem burada hem dışarıda direnen Filistin halkının onurlu sesini yükselteceğiz. Katil, barbar İsrail de, onun en büyük destekçisi ABD de kaybedecek. İsrail Filistin'de, ABD burada kaybedecek. Defolup gidecekler memleketimizden ve tüm dünyadan."