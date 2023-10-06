Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Berlin Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı gerçekleştiriliyor.

Arnavutluk'un Avrupa ve Dışişleri Bakanı İgli Hasani, toplantıya katılan üst düzey temsilcileri başkentteki Tugaylar Sarayı'nda karşıladı.

Berlin Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı, 16 Ekim'de Tiran'da düzenlenecek Berlin Süreci Liderler Zirvesi öncesi yapılıyor.

Toplantının sonunda Bakan İgli Hasani, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi, basın toplantısı düzenleyecek.

Sırbistan- Kosova arasındaki gerginlik Berlin Süreci'ni tehlikeye sokuyor

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, toplantı öncesi basına yaptığı açıklamada, Berlin Süreci'nin, bölgedeki işbirliği bağlamında belirleyici bir süreç olduğunu söyledi.

Kosova'da son dönemde yaşanan gerginliklere de değinen Baerbock, şunları kaydetti:

"Bölgedeki hareketliliğin temeli güvenliktir. Bu yüzden, Sırbistan ve Kosova arasında son günlerde yaşanan gerginliklerin, Berlin Süreci'ni tehlikeye soktuğunu vurgulamamız gerekiyor. Bu nedenle Avrupalı ??ortaklarımız ve Amerikalı dostlarımızla Sırbistan tarafından (Kosova sınırındaki) asker sayısının azaltılması gerektiğinin altını çizmek için güçlü bir çağrıda bulundum."

Ayrıca Baerbock, bölgeye daha güçlü bir bağlılık göstermeleri gerektiğini vurguladı.

2014 yılında eski Almanya Başbakanı Angela Merkel tarafından hayata geçirilen Berlin Süreci, Batı Balkan ülkeleri arasında işbirliğinin güçlendirilmesi ve derinleştirilmesinin yanı sıra bu ülkelerin AB'ye entegrasyonunun hızlandırılmasını hedefliyor.????