TİP, Yargıtay'ın Can Atalay kararına tepki gösterdi

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin cezaevindeki TİP Hatay Milletvekili Can Atalay ile ilgili kararına tepki gösterdi. TİP, kararı Anayasa Mahkemesi'ni feshetmek ve Anayasal düzeni ortadan kaldırmak olarak yorumladı.

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin, cezaevindeki TİP Hatay Milletvekili Can Atalay ile ilgili kararına ilişkin; "Bu karar, Anayasa Mahkemesi'ni feshetmek, Anayasal düzeni ortadan kaldırmak, Yargıtay eliyle açık bir darbeye yeltenmek demektir! Yargıtay'ın darbe girişimi karşısında tek bir geri adım atmayacağız. Hiçbir karar halkın iradesinin, hukukun ve Anayasa'nın üzerinde olamaz" açıklamasını yaptı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, bugün Anayasa Mahkemesi'nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği "seçilme hakkı" ve "kişi hürriyeti ve güvenliği" haklarının ihlal edildiği yönündeki kararına uyulmamasına hükmetti. Daire, "yargısal aktivizm" yapmakla suçladığı ihlal kararı yönünde oy kullanan AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Daire aynı zamanda Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi için de kararı TBMM Başkanlığı'na gönderdi.

TİP, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararına tepki gösterdi. TİP'in bu akşam X (Twitter) hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Milletvekilimiz Can Atalay hakkında verdiği kararla Anayasayı ihlal etmiş, anayasal düzeni ortadan kaldırmak anlamına gelen bir darbe girişiminde bulunmuştur! Bu kararı hukuki açıdan değerlendirmek mümkün değildir. Bu karar, Anayasa Mahkemesi'ni feshetmek, Anayasal düzeni ortadan kaldırmak, Yargıtay eliyle açık bir darbeye yeltenmek demektir! Yargıtay'ın darbe girişimi karşısında tek bir geri adım atmayacağız. Hiçbir karar halkın iradesinin, hukukun ve Anayasanın üzerinde olamaz."