TİP, tutuklu milletvekili Can Atalay için basın açıklaması yaptı

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Anayasa Mahkemesi'nin yarın tutuklu Hatay Milletvekili Can Atalay ile ilgili vereceği karar öncesinde Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda bir basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

CEZAEVİNDE SİYASİ FİKİRLERİ NEDENİYLE BULUNAN TÜM TUTSAKLAR DERHAL SERBET BIRAKILSIN: "Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu yarın hukuksuz biçimde Silivri zindanında tutulan Hatay Milletvekilimiz Can Atalay hakkında bir karar verecek. Can Atalay hakkında kesin bir gerçek bulunuyor. Atalay'ın vekil adaylığı hukuka uygun şekilde olmuştur. Hatay halkı tarafından seçilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonu'nun üyesidir danışmanları vardır. Vekillik görevini yapması önünde hiçbir engel yoktur ve hukuksuz şekilde cezaevindedir. Anayasa Mahkemesi'nin bu basit ve kesin gerçeği tespit etmesi gerekir. Anayasa'nın açık hükümleri bunu gerektirir. Mesele yalnızca Can Atalay meselesi de değildir. Cezaevinde siyasi fikirleri nedeniyle bulunan tüm tutsaklar derhal serbest bırakılmalıdır. Bir hukuk katliamı olan Gezi davasından hükümlü bulunanlar derhal serbest bırakılmalıdır. Tüm dünya bütün bu yargılama ve kararların siyasi nitelikte olduğunu bilmektedir. Yetmezmiş gibi Adalet Bakanı önce hukuk devletinden bahsedip, sonra da Gezi'yi terörle bağdaştıran sözler söylemi cüretini göstermiştir. Gerekçesi de insanların ölmesiymiş. Adalet Bakanı da kendine gelmelidir, haddini bilmelidir. Evet gezide dostlarımız, kardeşlerimiz polis kurşunuyla iktidar yanlılarının saldırısıyla katledilmiştir. Adalet Bakanı ağzından çıkan sözlerin anlamını bilmiyor olabilir ama biz biliyoruz. İktidar dünyanın en kitlesel ve barışçıl eylemine saldırarak suç işlemiştir ve sorumluları er geç yargılanacaktır.

YÜRÜYÜŞÜMÜZ BÜYÜYECEK KAZANACAĞIZ: Özgürlük yürüyüşümüz, Genel Başkanımız Erkan Baş'ın öncülüğünde 11 gündür devam ediyor. Can için, depremzedeler için, bu ülkenin emekçileri, yoksulları için, gelecekleri ellerinden alınan kız çocukları için, gençler için, hayatın her alanında şiddete ve baskıya uğrayan kadınlar için, laiklik için, doğamız ve tüm canlılar için yürüyoruz. Tek başımıza yürümüyoruz, halkla birlikte toplumsal mücadelenin bütün güçleriyle kol kola verdik, öyle yürüyoruz. Kadınıyla, erkeğiyle, genci, yaşlısıyla yürüyoruz. Gelecekte biz özgürlüklerimizi böyle kazandık demek için yürüyoruz ve kazanacağız. Yürüyüşümüz ve mücadelemiz bu halk artık konuşamaz, ayağa kalkamaz, hakkını arayamaz diyenlerin suratına atılmış bir tokattır. Bu halk mücadelesinden, haklarından özgürlüklerinden, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında insanca bir yaşama kavuşmanın zeminden asla vazgeçmeyecek. Hatay Can'a kavuşacak, yürüyüşümüz büyüyecek, kazanacağız ve Türkiye bu kirli, kokuşmuş düzenden, onun siyasetinden siyasetçilerinden ve bu saray iktidarından kurtulacak, söz veriyoruz."