TİP Sinop Sözcüsü Can Ergün: Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemek biz kadınlar için hayat meselesi

MUSTAFA USTA

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Sinop Sözcüsü Can Ergün, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimine ilişkin açıklama yaptı. Ergün, şunları söyledi:

"TEK ADAM REJİMİNE KARŞI BİZ KAZANACAĞIZ"

"Biz Türkiye İşçi Partisi olarak 14 Mayıs seçimlerini kazandığımıza inanıyoruz. Devletin tüm imkanları kullanılarak ve tüm şaibeli sandıklara rağmen halk Erdoğan'a onay vermemiştir. Tam da burada duruyoruz. Bunun için de mücadele etmeyi göze alıyoruz. Dün nasıl eminsek bugün de öyleyiz ve biz kazandık, yine biz kazanacağız. 100 yıl önce nasıl saltanata ve emperyalizme karşı biz kazandıysak bugün de sülale devrine ve tek adam rejimine karşı biz kazanacağız. Bunun için çaba göstereceğiz. Bu aslında sadece Erdoğan'la Kılıçdaroğlu'nun seçimi değil. Biz Kemal Kılıçdaroğlu'nu her şekilde destekliyoruz. Bunun için çabalayacağız ama sadece Kemal Kılıçdaroğlu'yla Erdoğan seçimi değildir. Bu seçim şu anda geleceksiz bırakılan gençlerle Erdoğan arasındaki bir seçimdir. Her an öldürülme korkusu yaşayan ve öldürülen kadınlarla, partisinden kadınları öldüren Hizbullah'ı milletvekili seçtiren Erdoğan arasındaki bir seçimdir. Bu depremde ölen, ölmese bile bir şekilde süründürülen insanlarla Erdoğan'ın kendi yandaşlarının arasındaki bir seçimdir. Bu seçim emeğiyle para kazanan işçiyle Erdoğan döneminde palazlanan sermaye arasındadır.

"OYLAR TESLİM EDİLENE KADAR TAMAMEN SANDIK BAŞLARINDA OLACAĞIZ"

Bütün bu emekçilerin, çalışanların, öldürülen kadınların umudu da şu an Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bu yüzden bu seçim çok önemlidir. Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemek özellikle biz kadınlar açısından çok daha önemlidir çünkü hayatımız söz konusu. Evet parasızız, ekonomik olarak çöktük. Geleceğimiz belli değil. Çocuklarımızın ne olacağı belli değil ama biz kadınlar olarak en önemlisi hayatımız söz konusu. Hayatımızın sadece öldürülme değil, hapsedilmemiz söz konusu. Hayatlarımızın başka türlü de çalınması söz konusu. Bu yüzden bütün kadın arkadaşlarımı ben sandığa davet ediyorum çünkü kullanılmamış 8 milyon oy var. Bu üçüncü parti anlamına geliyor. Çok önemlidir. Bu 8 milyon kişi ne olursa olsun sandık başına gidip oy kullanmalıdır. Özellikle kadınlardan daha çok bekliyorum çünkü bu seçim bizim için çok daha önemli. Biz de Türkiye İşçi Partisi olarak sokaklarda, okullarda, pazarlarda her tarafta galip gelmek için mutlaka çalışacağız. Kemal Kılıçdaroğlu'na oy isteyeceğiz. Sadece bununla yetinmeyeceğiz. Aynı zamanda da sandık başları için eğitim alacağız. Zaten almıştık ama şimdi eğitimimizi biraz daha geliştireceğiz. Sandık başlarında olacağız. Seçim bittikten sonra da oylar teslim edilene kadar tamamen sandık başlarında olacağız. Herkesi sandık başlarına göreve davet ediyorum. Hem de Kılıçdaroğlu'na oy vermek üzere sandığa gitmek için davet ediyorum."

