TİP Samsun İl Örgütü Can Atalay için eylem yaptı

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Samsun il örgütü Hatay'dan milletvekili seçilmesine rağmen tahliye edilmeyen Can Atalay'a özgürlük istedi. TİP adına açıklama yapan Onur Çelik, "Seçilmesinin üstünden 3 hafta geçmesine rağmen Can Atalay neden hala serbest bırakılmadı" dedi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Samsun İl Örgütü Hatay'dan Milletvekili seçilmesine karşın tahliye edilmeyen Gezi Davası tutuklusu Can Atalay için eylem yaptı ve Atalay'a özgürlük istedi.

"YOLDAŞIMIZ HALA CEZAEVİNDE TUTULUYOR"

Samsun İl Örgütü adına konuşan Onur Çelik şunları söyledi:

"Yargıtay'da dava süreci devam ederken hukuksuzca cezaevinde tutulan Avukat Can Atalay, 14 Mayıs Milletvekili seçimlerde Türkiye İşçi Partisi'nden Hatay Milletvekili seçildi. Seçim sonuçlarının kesinleşmesini takiben Can Atalay, avukatları aracılığıyla milletvekili mazbatasını aldı ve geçen cuma günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili kaydı yapıldı ancak seçilmiş vekilimiz, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde esir tutulduğu için henüz milletvekili yeminini edemedi ve görevine başlayamadı. Can Atalay'ın tahliye edilmesi için avukatlarının Yargıtay'a yaptığı başvuru günlerdir yanıtsız bırakıldı ve yoldaşımız hala cezaevinde tutuluyor.

"ANAYASANIN 83. MADDESİ UYGULANSIN"

Yaşanan durum her anlamda Anayasa'ya aykırıdır ve Yargıtay, Anayasa'nın emrettiği hükmü uygulamamakta ısrar etmektedir. Seçilmiş Hatay Milletvekili Can Atalay'ın tutukluluk halinin devamı, hukuka aykırı bir şekilde, kişi hürriyeti ve güvenliğinin engellenmesi ve aynı zamanda seçmenlerin temsil edilme haklarının ihlali anlamına gelmektedir çünkü Anayasa'nın 83. Maddesinde aynen şöyle yazmaktadır; 'seçimden önce veya sonra suç işlediği öne sürülen bir milletvekili, Meclis'in kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz. Anlamı apaçık olan Anayasa hükmü ortadayken, buradan başta Yargıtay savcıları olmak üzere yetkililere soruyoruz. Seçilmesinin üstünden 3 hafta geçmesine rağmen Can Atalay neden hala serbest bırakılmadı? Can Atalay neden Meclis'te yemin edip görevine başlayamadı?