TİP Samsun İl Başkanlığı Atakum'da seçim koordinasyon merkezi açtı

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Samsun İl Başkanlığı, Atakum ilçesinde seçim koordinasyon merkezi açtı. Açılışta konuşan TİP Samsun Milletvekili Adayı Arslan Bolat, "Verdiğimiz mücadele, sağ ve solun mücadelesi değil. Verdiğimiz mücadele, ilericinin ve gericinin mücadelesi değil. Verdiğimiz mücadele, modernliğin ve muhafazakarlığın mücadelesi değil. Bu mücadele, iyinin ve kötünün mücadelesi. Bu mücadele, yukarıdakinin ve aşağıdakinin mücadelesi" dedi.

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Samsun İl Başkanlığı, Atakum ilçesinde seçim koordinasyon merkezi açtı. Açılışta konuşan TİP Samsun Milletvekili Adayı Arslan Bolat, "Verdiğimiz mücadele, sağ ve solun mücadelesi değil. Verdiğimiz mücadele, ilericinin ve gericinin mücadelesi değil. Verdiğimiz mücadele, modernliğin ve muhafazakarlığın mücadelesi değil. Bu mücadele, iyinin ve kötünün mücadelesi. Bu mücadele, yukarıdakinin ve aşağıdakinin mücadelesi" dedi.

TİP Samsun İl Başkanlığı'nın Atakum'da seçim koordinasyon merkezi dün törenle açıldı. TİP Samsun İl Başkanı Ümit Özçelik, açılışta, "Marx'ın Kapital'in önsözünde dediği gibi, 'Anlatılan, senin hikayendir'. Anlatılan, bizim hikayemizdir yoldaşlar. Biz, bir hikayeyi yazıyoruz, geçmişten bugüne süregelmiş olan. Bugünden yarına aktarma şerefi de bir ömür boyu omuzlarımızda. Onur nişanesi olarak taşıyacağımız bu şanlı mücadelemizin sesini en üst perdeden duyurmak istiyoruz" diye konuştu.

"VERDİĞİMİZ MÜCADELE, İYİ VE KÖTÜNÜN MÜCADELESİ"

TİP Samsun Milletvekili Adayı Arslan Bolat ise şunları söyledi:

"Verdiğimiz mücadele, sağ ve solun mücadelesi değil. Verdiğimiz mücadele, ilericinin ve gericinin mücadelesi değil. Verdiğimiz mücadele, modernliğin ve muhafazakarlığın mücadelesi değil. Bu mücadele, iyinin ve kötünün mücadelesi. Bu mücadele, yukarıdakinin ve aşağıdakinin mücadelesi. O yüzden siz, bugün buraya, seçim koordinasyon merkezine gelmediniz. Siz, bugün buraya, iyilerin evine geldiniz. Siz, bugün buraya, yukarıdakini aşağıya indirip omuz hizasında yargılayacak olan insanların evine geldiniz. Dostlar, başka bir ülke gelip topraklarımızı zehirlese, sularımızı başka yöne akıtsa, tepelerimizi patlatsa savaşa gireriz değil mi? Ama bunu patronlar, sermayedarlar, rant peşinde koşan insanlar yaptığı zaman, bu yasal oluyor. Dostlar, kalbinize sorun, bu yasal mıdır? Bir kağıt parçasında bir insanın imzası altında olduğu için, bu yasal mıdır? Yasal olabilir mi? Olamaz. Bizim verdiğimiz mücadeleyi onlar anlayamaz. Çünkü bizim verdiğimiz mücadele parayla alakalı değildir.

"SIRADAN İNSANLARIN SIRA DIŞI MÜCADELE EDECEĞİ ZAMANDAYIZ"

Bizim verdiğimiz mücadele rant ile alakalı değildir. Bizim verdiğimiz mücadele, omuz hizamızdaki insanlar içindir. Eray içindir, Artun içindir, Serkan içindir, Arzu içindir, doğmuş çocuklarımız, doğacak çocuklarımız içindir. Bizim verdiğimiz mücadele, bu toprağın üzerinde nefes alan her canlı içindir. İşte bunu anlayamazlar yoldaşlar. İşte bu noktada bizi yenemeyeceklerinin farkında değiller. Ben, alelade bir insanım. Beni bir çay ocağında çay içerken, bir kafede kahve içerken ya da ellerinde poşetlerle eve doğru yürürken omzuma çarparsınız ve yanınızdan çeker giderim. Ben sıradan bir insanım. Ama artık sıradan insanların sıra dışı olmasının gerektiği bir zamandayız. Sıradan insanların sıra dışı bir mücadele etmesi gereken zamanlardayız. Lütfen dostlar, sıra dışı olun ve mücadelemize omuz verin. Bizi sevmekle, bize sempati duymakla kalmayın. Lütfen bizim mücadelemizin bir neferi olun."

"FAŞİZMİN GERÇEK YÜZÜNÜ GÖRDÜM"

TİP Samsun Milletvekili Adayı Tunahan Gök ise şöyle konuştu:

"Samsun'da avukatlık mesleğini icra etmekteyim. Aynı zamanda farklı bir alan olan hayvan hakları hukuku üzerinde çalışmakta ve kurmuş olduğum derneğe başkanlık yapmaktayım. Konya Barınağı da olmak üzere birçok toplumsal olaya dahil oldum. En çok da bu olaylar da faşizmin gerçek yüzünü gördüm. Bir grup hayvan hakkı savunucusunun karşısına 100 tane polis götüren bu zihniyete karşı durmak, bu zihniyete gereken cevabı vermek için dernek kurdum. Bu derneğimizde hayvanlarımızı usulsüzce toplayan, onları çevreden koparıp ormanlara, sağa sola atıp ölüme terk eden zihniyete meydan okuduk ve suç duyurularında bulunduk. Davaları takip ettik. Bizim için ezilen, hakkı gasp edilen herkes yoldaşımızdır. Patileri olanlarda buna dahildir. Bu mücadeleyi sürdüreceğiz."