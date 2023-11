TİP Muğla İl Örgütü, Can Atalay'ın tutukluluğuna tepki gösterdi

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Muğla İl Örgütü üyeleri, tutuklu Hatay Milletvekili Can Atalay'ın Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararına rağmen serbest bırakılmamasına tepki gösterdi.

ESMA TURAN

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Muğla İl Örgütü üyeleri, tutuklu Hatay Milletvekili Can Atalay'ın Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararına rağmen serbest bırakılmamasına tepki gösterdi. Partili Ahmet Enes Kurak, "Yargıtay, Türkiye'nin en yüksek yargı makamına 'Seni de anayasayı da tanımıyoruz' deme haddini ve yetkisini kimden alıyor? Can Atalay'ın hapiste geçirdiği her dakika, halka karşı suç işlenmektedir" dedi.

TİP Muğla İl Başkanlığı üyeleri, Fethiye ilçesinde bulunan Günlükbaşı Pazarı'nda bir araya gelerek, tutuklu Hatay Milletvekili Can Atalay'ın Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararına rağmen serbest bırakılmamasına tepki gösterdi ve vatandaşlara bildiri dağıttı.

"HALKIN VERDİĞİ OYA SAYGI GÖSTERMEYENLER, EN TEMEL İNSAN HAKLARINA DA SAYGI GÖSTERMEYECEKLERDİR"

Pazar yerinde bildiriyi okuyan Ahmet Enes Kurak, şunları söyledi:

Bir milletvekili tahliye edilmezken mafyalar ve katil müteahhitler sokaklarda cirit atıyor. Yargıtay, Türkiye'nin en yüksek yargı makamına 'Seni de anayasayı da tanımıyoruz' deme haddini ve yetkisini kimden alıyor? Can Atalay'ın hapiste geçirdiği her dakika, halka karşı suç işlenmektedir. Hangi partiye oy vermiş olursa olsun bu ülkenin tüm emekçilerinin hakkı gasp edilmektedir. Halkın verdiği oya saygı göstermeyenler, en temel insan haklarına da saygı göstermeyeceklerdir. Yurttaşlarımızı yargının darbe girişimi karşısında mücadeleye çağırıyoruz. Memleketin geleceği için haksızlığa ses çıkarın."