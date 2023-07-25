TİP Milletvekili Saliha Sera Kadıgil, Muğla'daki ağaç kesimine karşı direnenlere destek verdi

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil, Muğla'nın Milas ilçesindeki ağaç kesimine karşı direnen köylü kadınların yanında olduklarını belirtti. Kadıgil, ormanı korumak yerine ağaçları kesen şirketlere kar ettirmek için yapıldığını savundu.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil, Muğla'nın Milas ilçesi Akbelen mevkisindeki ağaçların kömür madeni için kesilmesini önlemek amacıyla direnenlerin yanında olduklarını belirtti.

Kadıgil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Akbelen mevkisinde ağaçlar kesilerek açılmak istenen maden için bir grup köylü kadının direniş gösterdiğini, kadınların direnişine jandarmanın müdahale ettiğini söyledi.

Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin "ormanı korumak yerine ağaçları kestiğini" öne süren Kadıgil, şirketlere kar ettirmek için bunların yapıldığını savundu.

Kadıgil, Akbelen ormanı için direnen vatandaşların yanında olduklarını ve durumun takipçisi olacaklarını bildirdi.

TBMM Genel Kurulu'nun vergi artışı ve zamları konuşmak için olağanüstü toplandığını da dile getiren Kadıgil, vatandaşların ağır vergiler ve zamlar altında ezildiğini ileri sürdü. Kadıgil, ülke yangın yeriyken Meclisin kapanmasını doğru bulmadıklarını dile getirdi.