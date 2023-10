Anayasa Mahkemesi tarafından hak ihlali kararı verilen TİP Milletvekili Can Atalay hakkında mahkemenin kararını açıklamaması üzerine meslektaşları basın açıklaması yaptı. Avukatlar, Can Atalay'ın tahliye edilmesi gerektiğini ve mahkemenin suç işlediğini belirtti.

TİP Milletvekili Can Atalay'ın tahliye kararı bekleniyor

ANAYASA Mahkemesi tarafından hak ihlali kararı verilen Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Can Atalay hakkında, mahkemenin kararını açıklamaması üzerine meslektaşları, basın açıklaması yaptı. Avukatlar Can Atalay'ın artık tahliye kararının çıkması gerektiğini mahkemenin 3 gündür kararını açıklamayarak suç işlediğini belirtti.

Anayasa Mahkemesi, dün cezaevinde tutuklu bulunan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın Seçilme hakkı ile Kişi hürriyeti ve güvenliği haklarının ihlal edildiğine hükmetmişti. Atalay'ın meslektaşları ve arkadaşları gün boyu Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda mahkemeden tahliye kararı çıkmasını bekledi. Mesai saatinin bitmesinin ardından avukatlar alkışlar eşliğinde adliye binasından çıktı. Adliye binası önünde açıklama yapan Avukat Kemal Aytaç, ' Anayasa Mahkemesi (AYM), Can Atalay ile ilgili 3 gün önce hak ihlali kararı verdi. Can Atalay'ın aynı gün cezaevinden tahliye edilmesi gerekiyordu ama edilmedi. Adalet Bakanı bir açıklama yaptı, 'Gerekçeli kararı görelim' diye. Mahkeme ikinci gün kararın ertesi günü, burada toplandılar, müzakere yaptılar. Ama öğleden sonra, mahkeme başkanı yok oldu. Sonra adliyeye gelip toplantı yaptıklarını öğrendik. Bekledik, sorduk, ettik, takip ettik. Hiçbir sonuç çıkmadı. Anayasa Mahkemesi'nin kararı çok açık, net ve kesin bir şekilde ortadayken ağır ceza mahkemesi başkanı ve üyeleri, bu heyet bir karar veremedi. Herhalde Adalet Bakanı'nın açıklamasını dikkate alarak gerekçeli kararı bekleme moduna girdiler. Ama gerekçeli karar da açıklandı dedi.

'3 DAKİKALIK İŞ

Aslında mahkemenin bir karar vermeyeceğini Anayasa Mahkemesinin kararının uygulanmasının sağlanması gerektiğini söyleyen Aytaç, 'Cumhuriyet Başsavcılığı'na Can Atalay'ın tahliyesi için yazı yazacak mahkeme. Yapacağı şey bu, bu kadar basit. Bugün cuma, mesai bitti, güya heyet toplantıda. Nerede olduğunu da bilmiyoruz. Kendi odalarında da yoklar, başka bir yerde toplandıkları söyleniyor. Anayasa Mahkemesi'nin kararını anlamak ve uygulamak için, 3 güne gerek yok, üç dakikalık iş. Dolayısıyla suç işliyorlar. Can Atalay'ı orada tutarak Anayasa Mahkemesi'nin kararına rağmen orada tutarak suç işliyorlar. Bu suç işleyenlerin de peşini bırakmayacağız. Bunun da hesabını mutlaka soracağız önümüzdeki süreçte diye konuştu.