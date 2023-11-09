TİP İzmir İl Örgütü, Yargıtay kararına tepki gösterdi
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Türkiye İşçi Partisi (TİP) İzmir İl Örgütü, Yargıtay'ın TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki kararına tepki göstererek, Karşıyaka Çarşı girişine pankart astı.
Türkiye İşçi Partisi (TİP) İzmir İl Örgütü, Karşıyaka Çarşı girişine "Yargıtay darbesine geçit vermek yok" yazılı pankart astı.
Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi'nin tutuklu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği "seçilme hakkı" ve "kişi hürriyeti ve güvenliği" haklarının ihlal edildiği yönündeki kararına uyulmamasına hükmetti. Daire, "yargısal aktivizm" yapmakla suçladığı ihlal kararı yönünde oy kullanan AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu.
Yargıtay kararının ardından TİP İzmir İl Örgütü, Karşıyaka Çarşı girişine "Yargıtay darbesine geçit vermek yok" yazılı dev pankart astı.