KERİM UĞUR

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İzmir İl Örgütü, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti. Açıklamada, "Bugün yapılacak şey kınama mesajları yayımlamak değil. İsrail'le ticaret alanında, güvenlik alanında iş birliğine devam edip, İsrail Büyükelçisi'ne nota dahi vermeyip kınama mesajları yayımlamak ikiyüzlülüktür" denildi.

TİP İzmir İl Örgütü, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti. Parti üyeleri il binalarından açıklama yapacakları Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önüne sloganlar atarak yürüdü.

"İşgalciler her zaman kaybeder, Filistin'in yanındayız" yazılı pankart açan partililer, ellerinde "Orta Doğu'ya Barış, Filistin'e Özgürlük", "Nehirden Denize Özgür Filistin", " Filistin'e Özgürlük" yazılı dövizlerin yanı sıra Arapça ve İngilizce dövizler de tuttular. İl Örgütü adına Aslıhan Keleş'in okuduğu açıklama şöyle:

"Arkasına emperyalist güçleri alan İsrail, modern tarihin en kanlı katliamlarına devam ediyor. Gazze'de dün El Ehli Hastanesi'ni hedef alan, 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiği saldırı bir insanlık suçudur. Katliamda hastaneye sığınmak zorunda kalan siviller, hastalar ve çocuklar hayatını kaybetti. Hastane vuran, etnik temizliğe girişen, uluslararası hukuku yok sayarak Filistin kentlerini işgal eden, Gazze'yi bir açık hava hapishanesine çeviren, Filistinlileri yurtsuz, susuz ve ilaçsız bırakan İsrail'i lanetliyoruz. İsrail savaş aygıtı, bu katliamlarında yalnız değil. Emperyalist ABD, Batı'nın kapitalist merkezleri, medyası bir oldular. Bu insanlık suçunun kanı hepsinin ellerinde. Çünkü İsrail onlar için büyük bir askeri üs. Çünkü emperyalist Ortadoğu politikalarının merkezinde işgalci İsrail'i korumak var. Hem de halkları yok etmek pahasına… Yalnız ABD değil, İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'da Filistin bayrağı taşımayı dahi suç hale getirmeye çalışan bu iş birliğine lanet olsun.

"İSRAİL BÜYÜKELÇİSİ'NE NOTA DAHİ VERMEYİP KINAMA MESAJLARI YAYIMLAMAK İKİYÜZLÜLÜKTÜR"

Bugün yapılacak şey kınama mesajları yayımlamak değil. İsrail'le ticaret alanında, güvenlik alanında işbirliğine devam edip, İsrail Büyükelçisi'ne nota dahi vermeyip kınama mesajları yayımlamak ikiyüzlülüktür. AKP'yi uyarıyoruz. Irak'ın işgalinde ABD'nin ortağı olmaya çalıştınız. Bu halk size izin vermedi. ABD'yle birlikte Suriye'yi yakıp yıkmaya kalktınız. Kabul etmedik. Bugün de bu ikiyüzlülüğü kabul etmiyoruz. Bugün yapılması gereken somut adımlar atmak, yaptırım uygulamaktır. Bölgemizi kan gölüne çeviren ABD'nin İncirlik'te, Kürecik'te üslenmesini kabul etmiyoruz. Bu üsler derhal kapatılsın. İsrail'le ilişkiler kesilsin. Her tür anlaşmaya son verilsin. Filistinliler, Araplar, Yahudiler, Kürtler, Türkler, Ermeniler olarak biz bölge halkları kendi sorunlarımızı kendimiz çözeriz. Hiçbir halkın bir diğerine düşmanlığı yok. Olamaz! Dünyanın dört bir yanında bütün halklar, devrimci, ilerici güçler işgal politikalarına karşı duruyor. Halklara düşmanlık edenler emperyalistlerdir. Onların iş birlikçileridir. Halkları birbirine düşürmeye çalışanlara, düşmanlık tohumları atanlara, silah tüccarlarına lanet olsun. Ortadoğu'da yayılmacı emelleri olanlara lanet olsun. Biz dil farkı, din farkı bilmeyiz. Biz halkların kardeşliğinden, barıştan yanayız. Biz Filistin'in direnişinden yanayız. Kahrolsun emperyalistler, eli kanlı katiller ve onların işbirlikçileri! Yaşasın halkların kardeşliği! Yaşasın Özgür Filistin!"