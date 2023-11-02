TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın serbest bırakılması için avukatlar basın açıklaması düzenledi

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) "hak ihlali" kararına rağmen tahliye edilmeyen Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Avukat Can Atalay için meslektaşları bugün Denizli Adliyesi önünde bir araya gelerek basın açıklaması düzendi. Avukatlar adına açıklamayı yapan Bilge İnci, "Milletvekili olarak seçilmiş olan Can Atalay, seçmenlerinin iradesini parlamentoda temsil etmek, yasama faaliyeti içerisinde yer almak ve deprem bölgesi olan Hatay için çalışmalarına başlamak üzere derhal serbest bırakılmalıdır. Tarafsız ve bağımsız olması gereken yargı kendi meşruiyetini sorgulatacak hukuksuzluklardan derhal dönmelidir. Meslektaşımızın esaretine derhal son verin" dedi.

Denizli Adliyesi önünde bir araya gelen avukatlar Gezi davası nedeniyle Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan meslektaşları TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın serbest bırakılması için basın açıklaması düzenledi. Avukatlar adına açıklamayı yapan Bilge İnci, şunları söyledi:

"HATAY HALKININ İRADESİ YOK SAYILMAKTADIR"

"Başvurucu Can Atalay'ın 20 Temmuz 2023 tarihinde yapmış olduğu bireysel başvuru üzerine Anayasa Mahkemesi'nce 25 Ekim 2023 tarihinde verilen karar, 27 Ekim 2023 tarihli ve 32352 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Bu kararda başvurucunun, Anayasa'nın 67. maddesinde güvence altına alınan seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edildiğine oy çokluğuyla, Anayasa'nın 19. maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine oy çokluğuyla, karar verilmiştir. Anayasa mahkemesi tarafından verilen hak ihlali kararının yerel mahkeme tarafından sürüncemede bırakılması ve hatta dosyayı Yargıtay'a göndermesi hukuka aykırıdır. Anayasa'nın 153. maddesi gereğince Anayasa Mahkemesi kararları kesindir ve Anayasa Mahkemesi kararları Resmi Gazete'de hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar. Her türlü hukuka aykırı uygulamayı milli irade bohçasına sokarak kendince meşruiyet zemini yaratan siyasi iktidarın, milli iradenin temeli olarak gördüğü seçim sandığına ve o sandıktan çıkan iradeye saygı duymaması, açıkça halk iradesinin gasp edilmesi, Hatay halkının iradesinin yok sayılmasıdır. Halihazırda milletvekili olarak seçilmiş olan Can Atalay, seçmenlerinin iradesini Parlamento'da temsil etmek, yasama faaliyeti içerisinde yer almak ve deprem bölgesi olan Hatay için çalışmalarına başlamak üzere derhal serbest bırakılmalıdır. Yerel mahkeme ya da Yargıtay, eninde sonunda Anayasa Mahkemesi kararını uygulamakla yükümlüdür. Tarafsız ve bağımsız olması gereken yargı kendi meşruiyetini sorgulatacak hukuksuzluklardan derhal dönmelidir. Meslektaşımızın esaretine derhal son verin!"