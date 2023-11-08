TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Yargıtay'ın Can Atalay kararına tepki gösterdi

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay ile ilgili kararına tepki gösterdi ve paralel yargı darbesi girişimine karşı ortak tavır alma çağrısı yaptı.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ; Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin, cezaevindeki TİP Hatay Milletvekili Can Atalay ile ilgili kararına ilişkin; "Yargıtay 3. Ceza Dairesinin, Anayasa'nın açık ve net hükmüne rağmen 'AYM kararına uyulmaması' kararı alması açıkça anayasayı çiğneme girişimidir. Anayasaya ve yasalara uygun olarak aldıkları bir karar nedeniyle AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması, yetmezmiş gibi bir de TBMM'ni tehdit etmesi açık bir darbe girişimidir! Tüm yurttaşlarımızı, tüm siyasi partileri bu paralel yargı darbesi girişimi karşısında ortak tavır almaya çağırıyorum" açıklamasını yaptı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, bugün akşam Anayasa Mahkemesi'nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği "seçilme hakkı" ve "kişi hürriyeti ve güvenliği" haklarının ihlal edildiği yönündeki kararına uyulmamasına hükmetti. Daire, "yargısal aktivizm" yapmakla suçladığı ihlal kararı yönünde oy kullanan AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Daire aynı zamanda Atalay'ın milletvekilliğinin de düşürülmesi işlemlerine başlanması için kararı TBMM Başkanlığı'na gönderdi.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Can Atalay kararına tepki gösterdi.

Baş, sosyal medya hesabından, şu açıklamayı yaptı:

"Yargıtay 3. Ceza Dairesinin, Anayasa'nın açık ve net hükmüne rağmen 'AYM kararına uyulmaması' kararı alması açıkça anayasayı çiğneme girişimidir. Herhangi bir makamın, 'Anayasa ve Anayasa Mahkemesi'ni tanımıyoruz' açıklaması yapması, üstelik Anayasaya ve yasalara uygun olarak aldıkları bir karar nedeniyle AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması, yetmezmiş gibi bir de TBMM'ni tehdit etmesi açık bir darbe girişimidir! Tüm yurttaşlarımızı, tüm siyasi partileri bu paralel yargı darbesi girişimi karşısında ortak tavır almaya çağırıyorum. Merkez Yürütme Kurulumuz birazdan bu konu hakkında görüşmek üzere olağanüstü toplanacaktır."