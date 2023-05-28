TİP Genel Başkanı Erkan Baş oyunu kullandı
Politika Haberleri
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda oyunu Kadıköy'de kullandı. Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gelen Baş, isim listesini kontrol ettikten sonra eşi Gülçin Baş ile birlikte 1094 numaralı sandıkta oy verdi. Zarfı atarken basın mensuplarına poz veren Baş, sandık görevlilerine teşekkür edip, eşiyle birlikte okuldan ayrıldı.
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda oyunu Kadıköy'de kullandı.
Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gelen Baş, isim listesini kontrol ettikten sonra eşi Gülçin Baş ile birlikte 1094 numaralı sandıkta oy verdi.
Zarfı atarken basın mensuplarına poz veren Baş, sandık görevlilerine teşekkür edip, eşiyle birlikte okuldan ayrıldı.