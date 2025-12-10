TİP Genel Başkanı Erkan Baş gündemi değerlendirdi

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, dün Genel Kurul'da TBMM, Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarının bütçe görüşmeleri sırasında Meclis İçtüzüğünün ihlal edildiğini öne sürdü.

Baş, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, dün Meclis Genel Kurulunda TBMM, Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarının bütçelerinin görüşüldüğünü ve bütçelerin kabul edildiğini hatırlattı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un Genel Kurul'da yaptığı konuşmayı eleştiren Baş, "Sokaktaki insan 'adalete güvenmiyorum' diyor bakan 'Bu kadar adliye yaptık' diyor. Kardeşim sen müteahhit misin?" diye konuştu.

Beklentilerinin Türkiye'deki adalet sarayı, cezaevi sayısının artması olmadığını belirten Baş, beklentilerinin hukukun tesis edilmesi olduğunu söyledi. Baş, " Adalet Bakanlığı, oluşturulan bütçeden tek bir kuruşu bile hak etmemektedir." dedi.

Adalet Bakanlığının Genel Kurul'daki bütçe görüşmeleri sırasında "usulsüzlük" yaşandığını öne süren Baş, Meclis İçtüzüğü'ne göre son sözün milletvekiline ait olduğunu belirterek, dün Genel Kurul'da buna ilişkin, söz talebinin karşılanması için dilekçe verdiklerini ancak taleplerinin karşılanmadığını söyledi.

Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl'ün hata yaptığını savunan Baş, Meclis İçtüzüğünün ihlal edilmesine göz yumulamayacağını belirtti. Baş, "Dün burada net bir içtüzük ihlali gerçekleştirilmiştir." diye konuştu.

Asgari ücretle ilgili değerlendirmelerde bulunan Baş, "Asgari ücretin bir sefalet ücreti haline getirildiği tabloyu kabul etmiyoruz. Tüm yurttaşlarımız için insanca yaşanacak bir ücret talebinden geri adım atmayacağız." ifadesini kullandı.