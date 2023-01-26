TİP Genel Başkanı Erkan Baş, grevdeki Kartonsan işçilerine destek verdi.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TİP'in Türkiye'de haksızlığa, eşitsizliğe uğrayan, hak arama mücadelesi verenlerin sesi olduğunu söyledi.

Hakkını almak için mücadele eden ama susturulmak istenen herkesin sesi olacaklarını belirten Baş, 36 gündür grevde olan Kartonsan fabrikası işçilerinin de seslerinin duyulmasını istediğini ifade etti.

Baş, hiçbiri TİP üyesi olmayan ancak emeği ve alın teri için mücadele eden işçiler olduğu için grevdeki bazı işçilerle bir araya geldiğini dile getirdi.

"Grev sözcüsü" önlüğünü giyen Baş, Selüloz-İş Sendikası temsilcileri ile sendikacıların kaleme aldığı açıklamayı okudu.

İşçilerin verdiği mücadeleden dolayı onlara teşekkür eden Baş, sonuna kadar yanlarında olacaklarını söyledi.