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TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Can Atalay'ın Tahliye Edilmesini İstedi

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Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, partisinden milletvekili seçilen Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay'ın bir an önce tahliye edilmesini talep etti. Baş, Anayasa Mahkemesinin kararına uyulmasını ve Atalay'ın serbest bırakılmasını istedi.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, partisinden milletvekili seçilen Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay'ın bir an önce tahliye edilmesini istedi.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Anayasa Mahkemesinin, Atalay hakkındaki ihlal kararına uyulmaması nedeniyle yapılan ikinci başvuruda verdiği kısa kararı ilgili mahkemeye gönderdiğini hatırlattı.

Erkan Baş, Can Atalay için mahkumiyet hükmünün infazının durdurulması, ceza infaz kurumundan tahliyesinin sağlanması ve yeniden yapılacak yargılamada durma kararı verilmesi şeklindeki işlemlerin yerine getirilmesine oy birliğiyle karar verildiğini söyledi.

Baş, "Can Atalay'ın cezaevinde tutulmasının hiçbir hukuki hükmü yoktu. An itibarıyla bu tescil edilmiş oldu. Derhal yapılması gereken şey Hatay milletvekilimizin tahliye edilmesi ve görevine başlamasının sağlanması. Bunun artık lamı cimi yok." dedi.

Baş, Anayasa Mahkemesinin kararına uyulmasını ve Can Atalay'ın bir an önce tahliye edilmesini istedi.

Kaynak: AA / Politika

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