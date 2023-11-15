TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Can Atalay'ın serbest bırakılmasını istedi

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, partisinden milletvekili seçilen Gezi Parkı davası sanığı Can Atalay'ın serbest bırakılmasını talep etti. Baş, Anayasa Mahkemesi kararlarının kesin olduğunu ve uygulanması gerektiğini belirtti.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, partisinden milletvekili seçilen Gezi Parkı davası sanığı Can Atalay'ın serbest bırakılmasını istedi.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Anayasa yürürlükteyse Anayasa Mahkemesi kararları kesindir, uygulanmak durumundadır. Can Atalay derhal serbest bırakılmalıdır." dedi.

TİP Genel Başkanı Baş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmaya işaret ederek, Bahçeli'nin geçmiş yıllarda yaptığı Anayasa Mahkemesi'nin geçmiş kararlarına ilişkin açıklamalarını okudu.

Erkan Baş, "Dün konuşan Devlet Bahçeli'ye, daha önce Devlet Bahçeli'nin yaptığı konuşmalarla, yazılı açıklamalarla, Devlet Bahçeli zaten kendisi yanıt veriyor. Benim Devlet Bahçeli'ye cevap vermeme gerek yok." diye konuştu.