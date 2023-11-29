TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Can Atalay'ın milletvekili seçilmesi önemli bir göstergedir

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Gezi Parkı davasının tutuklu sanığı Can Atalay'ın milletvekili seçilmesinin yarın 200'üncü günü olduğunu belirtti. Baş, Atalay'ın tutukluluğu sona erene kadar mücadele edeceklerini söyledi. Ayrıca, eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi cinayetinin faillerinin hala belirlenemediğini ve etkin bir soruşturma yapılmadığını öne sürdü.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Gezi Parkı davasının tutuklu sanığı Can Atalay'ın milletvekili seçilmesinin yarın 200'üncü günü olduğunu belirtti.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Anayasa Mahkemesinin, Can Atalay'ın durumunun bir hak ihlali olduğunu tespit ettiğini, ancak Atalay'ın tutukluluk halinin sürdüğünü kaydetti.

Atalay'ın tutukluluğu sona erene kadar mücadele edeceklerini söyleyen Baş, "Biz, bütün hukuksuzluklara rağmen Can Atalay'ın, Gezi Davası tutuklularının halkın vicdanındaki yerinin ne olduğunu biliyoruz. Can'ın milletvekili seçilmesi bu sürecin önemli göstergelerinden birisidir. Gezi Parkı kaldı, Gezi'nin vekili de vekil olarak kalacak." diye konuştu.

Baş, eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi cinayetinin faillerinin halen belirlenemediğini, olayla ilgili etkin bir soruşturmanın yapılmadığını öne sürdü.

Cinayetten 5 yıl sonra dava açıldığını ve bugün duruşmasının yapıldığını anlatan Baş, sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.