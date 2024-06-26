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TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Asgari ücrete ara zam yapılmalı

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Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, asgari ücrete temmuzda ara zam yapılmasının zorunlu olduğunu belirtti. Baş, hükümetin vergi düzenlemesiyle vatandaşın kursağındaki son lokmayı çıkardığını ifade etti.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılmasının zorunluluk haline geldiğini söyledi.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın "Asgari ücrette herhangi bir artış olmayacak. Göstergeler de çok olumlu geliyor." şeklindeki açıklamalarını anımsattı.

Asgari ücretlinin nefes almakta bile zorlandığı günlerden geçtiğini ifade eden Baş, "Gerçekten bu beyefendi hangi verilere bakıyor? Hangi ülkede yaşıyor? Sokağa her çıktığımızda insanlarımız mevcut gidişattan rahatsızlığını dile getiriyor. Yurttaşlarımız pazara çıkamıyor, faturalarını ödeyemiyor, milyonlarca insan yaşam mücadelesi veriyor." diye konuştu.

Baş, hükümetin 22 yıldır vergi konusunu tartıştığını, ekonomik sorunlardan kurtulmak için 22 yılın sonunda bulduğu çözümün ise vatandaşın kursağındaki son lokmayı çıkaracak vergi düzenlemesi olduğunu ileri sürdü.

"Emeğinin karşılığını aldığını düşünen bir yurttaşımız var mı?" sorusunu yönelten Baş, "Devlete vergi ödeyeceksiniz. Devlete ödediğiniz vergiler yol, su, elektrik olarak size geri dönecek. Şimdi ne oluyor? Yol yapılıyor ama o yoldan geçmek için üstüne para ödüyoruz, üstüne o yol müteahhitleri zengin edecek ek ödemeler yapıyoruz. Sabah uyanıyorsunuz, elinizi yüzünüzü yıkamak için çeşmeyi açıyorsunuz, akan suya en az 4-5 kalem vergi ödüyorsunuz. Elektrik için üste para ödüyorsunuz, elektrik dağıtım şirketlerini zengin edecek paralar ödüyorsunuz. Yani eskiden vergi alınıyor; yol, su, elektrik geliyordu yurttaşlara. En azından böyle iddia ediyorlardı. Şimdi vergiler bize yol olarak geri dönmüyor, yollar bize vergi olarak geri dönüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Baş, attıkları her adımda zengini daha zengin yapmak için çalışan, emekçiyi, yoksulu daha da yoksullaştıran bir iktidar gördüklerini kaydetti.

Asgari ücretin arttırılmasını isteyen Baş, şöyle konuştu:

"Asgari ücrete temmuzda ara zam yapılması bir zorunluluktur. 10 bin lira emekli maaşı olmaz. Bu memlekette memurlar yoksulluk sınırının altındaki ücretlere mahkum ediliyorlar. Bu kabul edilemez. Nefes alıp verebilmek için bile asgari ücretin arttırılması gerekiyor. Artık asgari ücrete zam asgari bir yaşam talebi haline gelmiştir. Asgari ücretlinin, alın teriyle yaşayan emekçinin, emeklinin bu koşullarda yaşamını devam ettirmesinin başka bir yolu yoktur."

Kaynak: AA / Politika

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