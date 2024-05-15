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TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'ni eleştirdi

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Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'ni eleştirerek, "Bugün 10 dakikada en az 3 hastaya bakması gereken doktorun, hemşirenin nesinden tasarruf edeceksiniz?

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'ni eleştirerek, "Bugün 10 dakikada en az 3 hastaya bakması gereken doktorun, hemşirenin nesinden tasarruf edeceksiniz?" dedi.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketinin açıklandığını anımsattı.

Paket ile 2021 haziran ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgenin tekrarlandığını belirten Baş, 3 yıl sonra aynı paketin açıklandığını söyledi.

Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi ile ne kadar tasarruf edileceğinin açıklanmadığını ancak kamuoyunda 100 milyar liralık bir hedeften bahsedildiğini aktaran Baş, "2,7 trilyonluk bir bütçe açığının yanında komik bir rakamla karşı karşıyayız." ifadesini kullandı.

Tasarruf paketiyle kamuda çalışan işçi ve emekçi sayısının düşürüleceğini dile getiren Baş, Türkiye'de vatandaşın ihtiyacını karşılamayan bir kamu hizmeti anlayışının olduğunu savundu. Baş, "Bugün 10 dakikada en az 3 hastaya bakması gereken doktorun, hemşirenin nesinden tasarruf edeceksiniz? Öğretmen başına düşen öğrenci sayısının en yüksek olduğu ülkelerden birisinden sesleniyoruz ama kamu hizmetinde tasarrufa gideceklermiş." diye konuştu.

Tasarruf sağlamak isteniyorsa İstanbul Havalimanı kiralarının alınması gerektiğini belirten Baş, bu sayede bütçeye katkı sağlanabileceğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Politika

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