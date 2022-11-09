TİP Genel Başkanı Baş: 'HDP'yle yan yana gelmekten korkanlar, AKP'nin ziyaretinden ders çıkarmalı'

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı, İstanbul Milletvekili Erkan Baş, "HDP ile yan yana gelmekten korkanlar, AKP'nin ziyaretinden ders çıkarmalı." dedi.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, cemevlerine yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda görüşüldüğünü anımsattı.

İktidarın, seçim için, 20 yıldır her türlü hakareti ettiği Aleviler'e yönelik düzenleme yaptığını ileri süren Baş, Aleviler'in buna teslim olmayacağını söyledi.

Ak Parti'nin başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği teklifi hazırlığına değinen Baş, "Toplumu yine değerler üzerinden kutuplaştırmaya çalışıyorlar. Bu kapsamda bir dizi siyasi partiyi Meclis'te ziyaret etmişler." diye konuştu.

Baş, anayasa değişikliği için de referandum için de iktidarla bir araya gelmeyeceklerini belirtti.

Muhalefet partilerinin cumhurbaşkanı adayı tartışmalarına işaret eden Baş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sağcı aday dayatmalarıyla, suni gündemlerle muhalefeti teslim almaya çalışan ve çıkışsızlığa sürükleyen odaklar, üzülerek gözlemliyoruz ki, yurttaşlarımızı umutsuzluğa itmekte, saray rejiminden kurtuluş mücadelesini zayıflatmakta ve maalesef Erdoğan'ın ekmeğine yağ sürmektedir. HDP'nin siyasal iktidarca marjinalleştirilmesine ve terörize edilmesine ses çıkarmayanlar, HDP ile yan yana gelmekten korkanlar, AKP'nin ziyaretinden ders çıkarmalı. 'El alem ne der' diye siyaset yapılmaz. Türkiye'de muhalefet bu açıdan AKP tarafından teslim alınmıştır."

Ak Parti ve Erdoğan'ın kazanmasını istemediklerini belirten Baş, muhalefetin cumhurbaşkanı adaylarının, siyasi partiler, sendikalar ve meslek örgütlerinden görüş almasını istedi.

Erkan Baş, bir gazetecinin başörtüsüne ilişkin anayasa değişikliği teklifi konusundaki sorusu üzerine, Türkiye'de anayasa değişikliğinden önce seçime gidilmesi, yeni iktidarın yeni anayasayı hayata geçirmesi gerektiğini söyledi.

"MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin AK Parti-HDP görüşmesine ilişkin değerlendirmesi" konusundaki soruya Baş, "Bahçeli, şu andaki varlığını AK Parti'ye borçlu bir Genel Başkan. İktidarın nimetlerinden yararlanıyor." karşılığını verdi.