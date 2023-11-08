TİP Genel Başkanı Baş: "Can Atalay derhal serbest bırakılmalıdır"

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, partisinden milletvekili seçilen Gezi Parkı davası sanığı Can Atalay'ın serbest bırakılması gerektiğini söyledi.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Atalay'ın, Anayasa Mahkemesinin kararına rağmen cezaevinde bulunduğunu kaydetti.

Can Atalay'ın serbest bırakılmamasıyla Hataylıların cezalandırıldığını belirten Baş, "Bu ülkede anayasa, Anayasa Mahkemesi varsa, bunun kararları varsa, Can Atalay derhal serbest bırakılmalıdır." dedi.

Seçimlerin ardından oluşan, muhalefette yenilmişlik duygusunun, muhalefet seçmeninde de umutsuzluğun tartışılmasının önemine işaret eden Baş, şöyle devam etti:

"Muhalefetin muhasebe çıkarması doğrudur, ihtiyaçtır. Yenilenmesi kesinlikle gerekmektedir. Fakat iktidarın bunu kullanarak muhalefeti dizayn etme çabalarına karşı aynı derecede uyanık yaklaşım içerisinde olmak zorundayız. Muhalefet saflarındaki herkesi sorumlu, sağ duyulu, ülkenin geleceğini düşünen yaklaşımla hareket etmeye çağırıyoruz."

"İsrail ile askeri, ticari, siyasi bütün anlaşmaları sona erdirin"

TİP Genel Başkanı Baş, düzen siyasetinin sona ermesi gerektiğini, koltuklarının, masalarının derdinde olanlarla ilgilenmediklerini söyledi.

Yerel seçimlerle ilgili çalışmalar yürüttüklerini bildiren Baş, illeri ve ilçeleri halkçı, toplumcu belediyecilik anlayışıyla buluşturacaklarını dile getirdi.

İsrail'in insanlık dışı katliamlarına devam ettiğini kaydeden Baş, Türkiye'nin İsrail ile askeri ve ticari ilişkilerini sürdürdüğünü söyledi. Baş, "Yalnız bizlerin değil, Filistinli kardeşlerimizin de acil talebi, kınamayla yetinmeyin, İsrail ile askeri, ticari, siyasi bütün anlaşmaları sona erdirin, en azından askıya alın. Filistin'e destek böyle verilir." şeklinde konuştu.